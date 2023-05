Buckingham Palace, arrestato un uomo: aveva gettato cartucce di fucile nel cortile

Nella giornata di ieri, attorno alle 19, la polizia di Londra ha arrestato un uomo per aver gettato, nel parco di Buckingham Palace, oggetti ritenuti essere cartucce di fucile. L’arresto arriva in un momento di massima allerta, proprio pochi giorni prima dell’incoronazione di re Carlo III, alla quale prenderanno parte reali e leader mondiali.

Buckingham Palace, arrestato un uomo

Secondo le ipotesi della polizia di Londra, l’uomo «poteva essere in possesso di un’arma offensiva». Attorno alla zona «è stato creato un perimetro di sicurezza dopo che addosso all’uomo è stata trovata una borsa sospetta. Gli specialisti sono intervenuti sul posto ed è stata effettuata un’esplosione controllata per precauzione». Secondo il The Economic Times, la polizia metropolitana ha dichiarato che gli agenti hanno arrestato l’uomo dopo che si era avvicinato ai cancelli del palazzo e aveva gettato oggetti sospettati di essere cartucce di fucile nel terreno del palazzo.

Massima allerta per l’incoronazione di re Carlo III

Gli agenti sono intervenuti immediatamente per arrestare l’uomo, che è stato preso in custodia dalla polizia. La notizia è stata confermata in una nota dal sovrintendente capo Joseph McDonal. Secondo quanto dichiarato «non ci sono state segnalazioni di colpi sparati o lesioni ad agenti o membri del pubblico». Sabato Carlo e Camilla viaggeranno in una carrozza dorata dal palazzo all’Abbazia di Westminster, dove saranno incoronati con una solenne cerimonia attesissima. La coppia tornerà poi al palazzo, scortata da scortata da «uno spettacolare corteo militare con migliaia di truppe cerimoniali, prima di apparire sul balcone del palazzo per salutare i sostenitori». Intanto la polizia fa sapere che l’incidente non è stato considerato come atto legato al terrorismo.