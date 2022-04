Bucarest, un’auto si è schiantata contro l’ambasciata russa: cosa sappiamo

Un’auto si è schiantata a grande velocità contro il cancello d’ingresso dell’ambasciata della Federazione Russa a Bucarest, in Romania. La vettura ha preso fuoco e l’uomo che era al volante ha perso la vita, riferiscono fonti locali, secondo cui quanto accaduto potrebbe essere stato «un atto intenzionale».

Few minutes ago a car crashed into the building of the Russian Embassy in Bucharest, after the collision the car caught fire Local media reports that the driver died. pic.twitter.com/MKrXBHRnRJ — Anonymous Operations (@AnonOpsSE) April 6, 2022

In un video diffuso sui social si può vedere il veicolo avvolto dalle fiamme, mentre il personale di sicurezza accorre nell’area. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio, ma l’uomo che era alla guida della macchina è morto sul colpo. Come riporta il canale televisivo Digi24, le forze dell’ordine al momento non escludono alcuna ipotesi. L’ambasciata si trova in Șoseaua Kiseleff, importante strada di Bucarest: collega Piata Victoriei (Piazza della Vittoria) e Piata Presei Libere (Piazza della Stampa Libera) ed è intitolata al conte Pavel Dmtrievič Kiselëv, che guidò l’amministrazione militare russa in Romania tra il 1829 e il 1834.

Il commento dell’ambasciata russa

«Dobbiamo affermare con rammarico, che qualunque fossero le motivazioni del conducente, non c’è dubbio che abbia commesso questo atto sotto l’influenza di un’esplosione di isteria anti-russa legata alla provocazione inscenata nella città di Bucha», ha dichiarato in un comunicato l’ambasciata della Federazione Russa. Nelle ultime settimane diverse ambasciate russe in molte parti d’Europa sono state prese di mira da manifestanti contro la guerra in Ucraina.

Bucarest, espulsi dieci diplomatici russi

Lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era intervenuto in videocollegamento al parlamento rumeno, definendo «crimini di guerra» i fatti di Bucha, auspicando sanzioni più aspre nei confronti di Mosca. Ieri il governo di Bucarest ha annunciato l’espulsione di dieci diplomatici russi, che stando a quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Bogdan Aurescu «stanno contravvenendo alle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche». Oltre 600 mila profughi ucraini sono arrivati in Romania dallo scoppio della guerra e circa 80 mila sono ancora nel Paese.