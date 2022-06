I BTS si mettono in pausa: in arrivo diversi progetti solisti

Fulmine a ciel sereno nel mondo del K-Pop. I BTS, star della musica coreana, si prendono una pausa per dedicarsi a progetti solisti. A dichiararlo sono stati gli stessi membri della band in un video su Youtube per celebrare i nove anni di carriera. «Ora ci fermeremo», ha detto Suga, uno dei sette artisti del gruppo, cui hanno fatto eco anche i compagni sul palco. Immediata però la smentita da parte dell’entourage della band alla Cnn: «Per essere chiari, nessuna pausa. Saranno attivi in formati differenti».

L’annuncio dei BTS che ha sorpreso i fan di tutto il mondo

Nella giornata di ieri RM, Jin, V, J-Hope, Suga, Jimin e Jungkook, questi i nomi d’arte dei sette membri della band, stavano celebrando i nove anni di carriera su Youtube con l’evento Festa Dinner. Il video accompagna l’uscita di Proof, raccolta disponibile dal 10 giugno che unisce i migliori successi del gruppo dal 2014 a oggi. Nel corso della conversazione, le stelle del K-Pop hanno scioccato la BTS Army, nome con cui si identifica la fan base. «Ho sempre pensato che i BTS fossero diversi dagli altri», ha detto nel video RM. «Il vero problema è che il K-Pop e l’intero sistema non consentono di maturare. Bisogna solo produrre musica senza sosta». L’artista ha ricordato come in passato fosse in grado di bilanciare la produzione da solista e le hit della band. «Oggi è impossibile, non funzionerà mai», ha aggiunto, ricordando il bisogno di dedicare del tempo a se stesso.

Al cantante hanno fatto seguito gli altri membri della band, che hanno dedicato ampio spazio ai fan. «Non possiamo fare a meno di pensare alla BTS Army», ha proseguito Jimin. «Ora dobbiamo decidere quale immagine regalare alla memoria». La scelta, come hanno sottolineato i BTS, è molto difficile, ma sono certi di poter contare sul supporto del pubblico. «Penso che il 90 per cento farà il tifo per noi, qualsiasi cosa accada», ha dichiarato V. «Non conterà la direzione che sceglieremo di prendere». La band ha poi confermato come non si tratti della fine del gruppo, che tornerà sicuramente in futuro per presentare nuovi brani in un secondo capitolo della loro storia. Immediata però la risposta dell’entourage, che suona come una smentita. «Per essere chiari, non sono in pausa», ha detto un portavoce alla Cnn. «Ci vorrà tempo per esplorare nuovi orizzonti e rimanere attivi in formati differenti».

LEGGI ANCHE: Chi è Bumzu, uno dei producer sudcoreani più importanti al mondo

I record del nuovo album Proof e le maggiori hit

L’antologia da 48 tracce Proof, disponibile dal 10 giugno, ha già stabilito diversi record. L’attesissimo album dei BTS ha totalizzato 56,7 milioni di ascolti in streaming su Spotify solo il primo giorno di uscita, il risultato più alto di sempre per un artista coreano. La title track, Yet to Come (The Most Beautiful Moment) ne ha invece registrati 7,1 milioni, divenendo il quarto miglior esordio della band e il migliore per un brano in lingua madre. Sul podio invece ci sono tre successi in inglese che hanno fatto il giro del mondo. Si tratta di Permission To Dance, Butter e la celebre Dynamite, fra i brani più ascoltati di sempre online.