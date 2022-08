I BTS superano i 70 milioni di iscritti su Youtube: battuto Justin Bieber

Nuovo traguardo per i BTS. La boyband sucoreana, star planetaria del K-Pop, ha infatti sfondato il muro dei 70 milioni di iscritti sul proprio canale Youtube. Battuto così Justin Bieber, “fermo” a quota 69,7 milioni. V, Suga & Co. hanno davanti solo le compatriote Blackpink, capaci di affiliare sulla piattaforma 75 milioni di fan in tutto il mondo. L’ennesima conferma del successo del genere asiatico, divenuto celebre grazie a hit come Gangnam Style di Psy, che ha da poco compiuto 10 anni. La notizia arriva due mesi dopo l’annuncio scioccante dei membri della band, che hanno detto di volersi prendere una pausa come collettivo per dare spazio a progetti solisti.

Il nuovo traguardo dei BTS e gli eccellenti numeri su Youtube

Il canale Youtube ufficiale dei BTS, BangtanTv, conta ad oggi 70,2 milioni di follower ed è in costante aumento. Un ulteriore prova della grande diffusione planetaria dell’Army, fan base della boyband di Seul che ha già sfondato diversi record. Online, ben sei video hanno raggiunto l’ambito traguardo del miliardo di visualizzazioni. Fra questi le hit Dynamite, Idol e Dna. Freschi dell’uscita del nuovo album antologico Proof da 48 tracce, disponibile dal 10 giugno, i BTS hanno letteralmente dominato la scena streaming. Nelle prime 24 ore dal debutto, l’album ha totalizzato 56,7 milioni di ascolti su Spotify, il risultato più alto di sempre per un artista coreano. La title track del disco, Yet to Come (The Most Beautiful Moment) ne ha ottenuti 7,1 milioni segnando il miglior debutto per un brano in lingua madre.

Eppure, su Youtube, i BTS hanno ottenuto solo la medaglia d’argento. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jung Kook si devono ancora arrendere alle connazionali Blackpink, quartetto femminile che vanta 75 milioni di iscritti sul proprio canale ufficiale. Le cantanti Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa hanno dato vita alla band nel 2016 e da allora hanno scalato le classifiche con quattro album e tante collaborazioni con star internazionali. Su tutte si ricordano i brani Ice Cream con Selena Gomez e Sour Candy con Lady Gaga nell’album Chromatica. A settembre rilasceranno il nuovo album, Born Pink, che sarà preceduto dal singolo Pink Venom in uscita domani 19 agosto di cui è già disponibile un teaser. Tornando agli iscritti su Youtube, solo medaglia di bronzo per Justin Bieber, che vanta una fan base di 69,7 milioni di follower.

Da Psy a Snoop Dogg, gli ultimi progetti solisti della boyband K-Pop

Due mesi fa, i BTS hanno annunciato di volersi prendere una pausa per dare sfogo ad alcuni progetti solisti. Lo scorso luglio, J-Hope ha infatti rilasciato il suo primo disco personale, Jack in the Box, che ha raggiunto la posizione numero 17 nella classifica Billboard Global 200. Poco prima, Suga aveva invece collaborato con Psy, celebre autore di Gangnam Style, per la sua That That. Molto più recenti invece altri due lavori che hanno ottenuto decisamente più successo. In primis Bad Decision di Jin, Jimin, V e Jung Kook con Benny Blanco e il rapper Snoop Dogg. Disponibile da inizio agosto, ha raggiunto 29 milioni di views e la decima posizione nella Billboard Hot 100. A giugno, invece Jung Kook aveva collaborato con Charlie Puth per il brano Left and Right.