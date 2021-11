Bryan Adams, febbre a Malpensa dopo il volo da New York: è positivo al Covid

«Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono risultato positivo per la seconda volta in un mese al Covid». A scriverlo su Instagram è stato Bryan Adams, ricoverato in ospedale dopo un lungo viaggio in aereo da New York a Malpensa. La celebre rockstar ha accusato qualche linea di febbre dopo il volo Emirates e il tampone di controllo all’aeroporto ha evidenziato una nuova positività al virus. La seconda in un mese, come ha scritto lui stesso, o forse non si è mai negativizzato? Dopo il controllo è scattato l’isolamento, mentre le autorità hanno iniziato la consueta opera di tracciamento. L’artista ha ricevuto entrambe le dosi di vaccino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bryan Adams (@bryanadams)

Bryan Adams, positivo di nuovo o mai negativizzato?

La domanda che sorge spontanea è se il cantautore sia mai davvero guarito dal primo contagio. Meno di un mese fa, infatti, Bryan Adams ha dovuto annullare la propria partecipazione alla cerimonia della Rock ‘n Roll Hall of Fame in onore di Tina Turner, proprio a causa della positività riscontrata. Era il 30 ottobre. Il bollettino di venti giorni fa parlava di nessun sintomo, anche grazie alla profilassi vaccinale completata negli scorsi mesi. Oggi, però, qualche piccolo sintomo, la febbre appunto, ha evidenziato la presenza del virus, che potrebbe non essersene mai andato.

Bryan Adams a Milano per il calendario Pirelli

Pare che Bryan Adams sia a Milano per presentare il calendario Pirelli. L’evento, in programma lunedì 29 novembre, doveva avere proprio lui come ospite principale perché la rockstar è anche un fotografo di alto livello. All’interno del calendario On the road, infatti, ci sono i suoi scatti e tanti artisti: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent e Kali Uchis.

Bryan Adams: il tour in Italia nel 2022

Covid permettendo, Bryan Adams sarà nuovamente in Italia nella prima parte del 2022. Tre i concerti già fissati per presentare il uovo album che uscirà a marzo. La prima delle tre date è quella dell’11 febbraio, con la tappa al Palazzo dello Sport di Roma, poi il 12 al Mandela Forum di Firenze e il 14 alla Zoppas Arena di Conegliano.