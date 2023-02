Bruno Vespa, stasera su Rai1 Cinque minuti: ospite Giorgia Meloni

Bruno Vespa lancia su Rai1 un nuovo programma. Stasera 27 febbraio, alle 20.30 subito dopo il TG1, parte infatti Cinque minuti, una breve striscia in cui il conduttore promette di analizzare l’Italia e il mondo. I temi spazieranno dall’attualità alla politica, senza dimenticare cultura, spettacolo e sport che caratterizzano da sempre un Paese. Primo ospite sarà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per passare nelle prossime settimane a Giuseppe Conte e altri leader politici. La visione sarà disponibile in contemporanea streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove verosimilmente sarà possibile vederlo anche nei giorni successivi. Il programma andrà in onda, sempre allo stesso orario, ogni settimana dal lunedì al venerdì.

Cinque minuti, le anticipazioni del nuovo programma di Bruno Vespa da stasera su Rai1

Il nuovo programma di Bruno Vespa seguirà immediatamente il telegiornale di Rai1 e precederà la messa in onda de I Soliti Ignoti di Amadeus. Il conduttore di Porta a Porta, nei cui studi peraltro si gireranno tutte le puntate, presenterà ogni giorno un tema diverso, spunto di riflessione e discussione. Indubbiamente ci sarà la politica, senza dimenticare però l’attualità nazionale ed estera con i principali avvenimenti delle ultime 24 ore. E ancora, troveranno spazio la cultura e lo spettacolo, dall’arte alla televisione. Il tutto nel pieno rispetto del pluralismo delle voci. Cinque minuti partirà stasera 27 febbraio con la premier Giorgia Meloni. «È tradizione per me iniziare con il presidente del Consiglio», ha dichiarato Vespa all’Ansa. «Mi ha colpito la sua visita a Kyiv, penso abbia rafforzato il sostegno italiano». Gli altri ospiti già annunciati sono Giuseppe Conte, in arrivo la prossima settimana, e Stefano Bonaccini.

#CinqueMinuti da domani, #27febbraio, il nuovo programma di #BrunoVespa che racconta la cronaca, la politica, l’attualità. Dal lunedì al venerdì alle 20:32 subito dopo il Tg1 su @RaiUno pic.twitter.com/PweM9R8Exj — Porta a Porta (@RaiPortaaPorta) February 26, 2023

Per quanto riguarda il format, Cinque minuti non avrà una scaletta e una costruzione ben definita. Come ha anticipato lo stesso Bruno Vespa, si inizierà con alcune immagini di archivio per introdurre l’ospite e il tema della serata. A seguire, però, si procederà a braccio con l’obiettivo di dare vita a una striscia flessibile anche in base agli argomenti. «Ogni puntata sarà un foglio bianco», ha concluso il conduttore. «L’unica limitazione sarà il tempo a disposizione». Non tutti gli appuntamenti giornalieri vanteranno la presenza di un ospite, ma a volte ci si concentrerà solamente su un tema portante attorno a cui costruire un discorso o analisi. Con Vespa ci sarà tutta la squadra di Porta a Porta che preparerà servizi video e infografiche.