Bruno Vespa figlio di Mussolini: Orientamento politico, età e stipendio del giornalista

Bruno Vespa è figlio di Benito Mussolini? Sono in molti italiani a farsi tale domanda, perché nel corso del tempo più volte i due personaggi sono stati accostati, e la diceria è stata alimentata da terze parti. Scopriamo la verità.

Bruno Vespa è figlio di Benito Mussolini? L’origine della diceria

Alessandra Mussolini, nipote del Duce e parlamentare, è stata tra le persone ad alimentare la diceria. Tutto è iniziato nel 2005, quando Striscia la notizia ha messo a confronto due foto del Duce e di Vespa, giocando sulle somiglianze per consegnare il Tapiro al conduttore che ci aveva scherzato sopra. A stretto giro la Mussolini, ospite da Chiambretti a Markette, ha dichiarato: “È vero, non dobbiamo fare il test del dna su Vespa, è mio zio. Questa è la verità. Non smentisce perché c’ha sempre questo pudore, ma quella è la verità, lui me l’ha detto”.

Le dichiarazioni di Alessandra Mussolini

La vicenda è proseguita nel 2009, durante una puntata di Porta a Porta dedicata a “Vincere”, il film di Marco Bellocchio sulla vicenda di Benito Albino Dalser. Lui è il figlio non riconosciuto di Mussolini e di Ida Irene Dalser, amante del dittatore che venne internata e morì in maniera sospetta in un manicomio.

Alessandra Mussolini, allora, ha commentato la pellicola con Vespa, dicendo: “Doveva farlo lei”. “Ci assomigliamo”, ha replicato il giornalista. “È tale e quale – ha rincarato la deputata – Questa è la verità, diamoci del ‘tu’ e facciamo outing”. “Io ai miei nipoti do del ‘lei’”, ha tentato di chiosare Vespa, lasciando però aperte le malizie sulla vicenda.

I commenti di Alessandra Mussolini sono continuati tempo dopo, quando, ospite a Domenica Cinque di Barbara D’Urso, ha detto: “Bruno Vespa è tutto mio nonno, ha una caratteristica distintiva della famiglia Mussolini: il tratto dalla narice alla bocca. Prima o poi farà outing”.

Allora però il giornalista si è infastidito e ha intimato alla Mussolini di smetterla: “Adesso basta. Alessandra Mussolini è una donna spiritosa e simpatica, ma adesso sta esagerando. Finora sono stato allo scherzo, ma da tempo nella mia famiglia sensibilità più attente della mia si sono giustamente risentite. Insistere su una storia che – narici a parte – non ha nessun senso né temporale né logico diventa offensivo”.

Bruno Vespa: data di nascita e inizi

La leggenda a sostegno della tesi di Alessandra Mussolini vuole che la madre di Bruno Vespa, il quale è nato a L’Aquila il 27 maggio 1944, avesse lavorato nell’albergo di Campo Imperatore in cui Mussolini era stato imprigionato tra il 28 agosto e il 12 settembre 1943.

Vespa sarebbe dunque stato concepito in quei giorni di prigionia di Mussolini sul Gran Sasso. I fatti però non combaciano. Vespa ha sempre smentito sia che la madre abbia lavorato in quel posto. Inoltre, i suoi genitori si sposarono il 24 luglio 1943, il giorno prima della caduta del fascismo e dunque prima della prigionia di Mussolini in Abruzzo.

“L’insistenza nel far supporre una mia discendenza da Benito Mussolini all’inizio poteva essere divertente, ma col tempo è diventata fastidiosa, per una evidente mancanza di rispetto nei confronti di mia madre. Nel 1943 mia madre era insegnante elementare e non dipendente dell’albergo di Campo Imperatore dove Mussolini era agli arresti. Non ha mai messo piede in quella zona fino al 1949 quando fu assegnata come maestra ad Assergi. Mussolini era morto da quattro anni” ha dovuto scrivere il giornalista in una nota piccata a Dagospia.

Età, stipendio e orientamento politico del giornalista

Bruno Vespa è un giornalista di 77 anni, molto conosciuto in Italia. Sicuramente Vespa è uno dei personaggi Rai maggiormente pagati dalla Tv di Stato. Tra pubblicazioni, collaborazioni e la conduzione del talk show Porta a Porta può contare su uno stipendio elevato. Non si sa esattamente quale stipendio percepisca mensilmente lo scrittore, ma il tetto massimo previsto per i giornalisti delle rete nazionali è pari a 240 mila euro annui.

Vespa non ha mai confessato palesemente il suo credo politico, ma si può evincere dai suoi numerosi scritti. I libri, incentrati sulla storia d’Italia con punto di partenza sempre coincidente con il fascismo e il suo fondatore, il duce Benito, rivelano che il giornalista è un personaggio vicinissimo alla destra.