Bruno Peres porta in tribunale la Ceres per diffamazione dopo un tweet del 2020

C’è un meme alla base dello scontro, che finirà in tribunale, tra l’ex calciatore di Torino e Roma, Bruno Peres, e uno dei marchi di birra più famosi in Italia, che da tempo utilizza i social network con sarcasmo e ironia, conquistando sfilze di like commenti, cioè la Ceres. Tutto è partito nel luglio del 2020, quando il giocatore ha distrutto la sua Lamborghini lungo il viale delle Terme di Caracalla, in un incidente rimasto celebre. L’alcol test risultò positivo e partirono gli sfottò. Compreso quello del marchio, che ha lanciato il paragona tra Bruno Peres e un particolare tipo di birra prodotto dalla Ceres. Ma come racconta il Corriere della Sera, adesso l’atleta fa causa per diffamazione aggravata.

Bruno Peres fa causa alla Ceres: cosa mostrava il meme

Il meme che fa da sfondo alla vicenda e che in realtà è il reale protagonista dell’intera faccenda, mostrava la foto di Bruno Peres in maglia giallorossa e accanto una birra rossa, marchiata Ceres. Come se non bastasse, su Twitter la foto era corredata al commento: «Stop sending me this s…», cioè «Smettetela di mandare questa m…», come se l’idea fosse nata dagli utenti. Ma l’accostamento è diventato virale tanto da far nascere lo sfottò sul cognome stesso del calciatore, che da Peres viene trasformato in Ceres. Poco dopo (grazie all’intervento della Roma), sono arrivate le scuse: «Porgiamo le nostre più sincere scuse alla Roma, alla Soccer s.a.s di Brand Management e a Bruno Da Silva Peres per il contenuto del tweet del 20 luglio, che contrariamente alle nostre intenzioni è risultato inopportuno; nonché per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine, dei marchi e dei segni distintivi As Roma, oltre che dell’immagine e del suo calciatore. Manifestiamo grande rispetto per la squadra e per lo spirito sportivo».

Peres cita in giudizio l’ad di Ceres

Le scuse, però, non sono bastate. Così Bruno Peres dà mandato ai propri legali di citare in giudizio l’amministratore delegato di Ceres, Vittorio Luigi Galimberti, per diffamazione aggravata. Intanto è arrivata l’archiviazione del processo aperto dopo l’incidente. Adesso si attende di capire come si concluderà la battaglia legale perché per il pm il tweet avrebbe leso l’immagine del brasiliano.