Bruno Peres assolto: aveva guidato dopo aver bevuto (e aveva urtato un albero)

Il giudice ha assolto l’ex calciatore della Roma Bruno Peres in merito all’incidente di cui fu protagonista nel febbraio del 2018 nei pressi delle Terme di Caracalla a Roma. Allora lo sportivo aveva perso il controllo della sua Lamborghini, schiantandosi contro un albero.

Assolto Bruno Peres per l’incidente a Roma

Assolto per «particolare tenuità del fatto» l’ex calciatore Bruno Peres, che fu protagonista nel febbraio del 2018 di un incidente nei pressi delle Terme di Caracalla a Roma. Era il 5 febbraio quando lo sportivo perse il controllo della sua Lamborghini, finendo contro un albero. In quella occasione i vigili riscontrarono la sua positività all’alcol test con un tasso di 1,90, e gli ritirarono la patente. Nell’incidente non rimasero coinvolte altre persone e il giocatore fu denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Non era, però, la prima volta. Un anno prima Bruno Peres aveva distrutto una Porsche presa a noleggio, schiantandosi contro due paletti in piazza dei Tribunali. In quella occasione fu multato dalla polizia locale di Roma Capitale per aver guidato senza permesso di guida internazionale.

Le conseguenze per l’incidente del 2018

Bruno Peres per l’incidente del 2018 venne sanzionato dalla Roma, che gli impose un allenamento in solitaria a Trigoria nel giorno di riposo della squadra giallorossa. La causa dell’incidente, che avvenne all’altezza dell’edificio della Fao al Circo Massimo (l’auto viaggiava in direzione Colosseo), non è mai stata chiarita. Forse un colpo di sonno dovuto all’alcol, forse l’alta velocità. Per fortuna, come detto, nessun altra automobile o pedone restò coinvolto nell’impatto e anche l’allora terzino giallorosso ne uscì illeso. Oggi il giudice ha deciso per l’assoluzione rilevando la «particolare tenuità del fatto». Attualmente il calciatore brasiliano gioca nella squadra turca del Trabzonspor, la squadra della città di Trebisonda.