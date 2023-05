Emilia-Romagna, Bruno Barbieri: «Casa allagata, penso a mia madre 90enne e non dormo»

L’alluvione che nelle ultime ore sta devastando l’Emilia Romagna ha toccato da vicino anche molti personaggi del mondo dello spettacolo italiano. Tra gli altri vale la pena di segnalare Bruno Barbieri, che si è esposto nel merito della questione manifestando viva preoccupazione soprattutto nei confronti della madre.

Bruno Barbieri sull’alluvione in Emilia Romagna: «La mia casa è allagata»

La furia dell’acqua ha a quanto pare devastato anche l’abitazione del celebre chef, noto per essere lo storico giudice di Masterchef Italia e più di recente conduttore di 4 hotel. Intervistato dalla Stampa, Barbieri ha dichiarato: «La mia casa è allagata, la cantina è invasa dal fango, ma non è nulla in confronto alla tragedia che ha coinvolto altre persone. C’è chi ha perso familiari, chi ha perso attività, chi dovrà ricostruire tutto. Stanotte non ho dormito pensando a mia madre Ornella, novantenne, che vive sola».

Qualcosa di positivo, nonostante il dramma, però c’è. L’anziana mamma di Barbieri, infatti, non ha avuto conseguenze troppo negative ed è «fisicamente al sicuro», come lo chef ha tenuto a precisare tranquillizzando tutti quelli che avrebbero potuto essere in apprensione per lui.

Il toccante messaggio dello chef

Anche Barbieri, come molti altri prima di lui (tra cui la romagnola doc Laura Pausini) si è sentito in dovere di lanciare un messaggio di solidarietà e speranza a chi, in questi giorni, ha perso tutto a causa dei nubifragi. Al giornale, il cuoco ha aggiunto: «I miei sentimenti di fronte alla situazione drammatica? Di enorme tristezza e quasi incredulità. Bisogna parlare meno e fare di più. Inutile stare lì a fare polemiche. È ora di capire e agire. Quando la natura si arrabbia, succedono queste cose e bisogna lavorare sulle infrastrutture e su tutta l’area geografica. Vanno ripuliti i fiumi, messe in sicurezza le strade, bisogna tenere sotto controllo le colline. Abbiamo visto crolli e smottamenti che portavano giù tutto. Ora basta cercare i colpevoli. Tutti a lavorare».