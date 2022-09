Bruno Arena, oggi i funerali: «Ti chiediamo un sorriso dal cielo»

Oggi si sono svolti i funerali di Bruno Arena e tutta Varese ha pianto il comico italiano. Al suo funerale tantissimi comici e colleghi che hanno voluto ricordare un professionista che ha portato gioia e sorrisi con le sue opere.

I funerali di Bruno Arena

Ai funerali di Bruno Arena hanno partecipato centinaia di persone. Infatti, si sono tenuti nella basilica di San Vittore, gremita visti i tanti partecipanti. Tutta la folla ha voluto partecipare per poter commemorare Bruno per l’ultima volta e inoltre salutare la moglie Rosy e i figli Gianluca e Lorenzo. All’interno della basilica si sono visti il sindaco di Varese, i conduttori di Radio DJ, i conduttori di Colorado e anche i rappresentanti della squadra Varese Calcio. Ovviamente, non poteva mancare il suo socio storico Max Cavallari.

Molto emozionante anche il discorso del parroco Don Giuseppe Cadonà che ha ricordato Bruno Arena con queste parole: «Di fronte alla morte ci sentiamo molto scoraggiati, facciamo fatica a vedere il Signore in tutto questo dolore. Ma la vita passa da una Pasqua all’altra: a un certo punto, anche il dolore più forte viene sostituito da una nuova luce. La carità è più forte della morte, come ha detto il Vangelo di oggi. E la carità di Bruno si chiama allegria, sono le risate che dava alle persone. Abbiamo bisogno di chi fa sorridere con delicatezza. Gli chiediamo cosi, da oggi, di sorridere dal cielo».

Il ricordo del figlio del comico

Anche il figlio di Bruno Arena, Gianluca, ha voluto ricordare il padre. Nel suo intervento finale ha dichiarato: «Oggi non siamo qui per mio padre, o per il marito di mia madre, o per il padre di mio fratello. Oggi siamo qua per Bruno. Ci ho tenuto e ricambiare le condoglianze di tutti quelli che sono venuti, perché Bruno non era solo nostro. E’ tutta la vita che sono il “figlio dei fichi d’India”: mi sempre dato fastidio questa cosa. Non azzardatevi a smettere adesso».