Brunette, chi è la cantante che rappresenta l’Armenia all’Eurovision 2023

Brunette è una cantante che con la sua canzone Future Lover rappresenta l’Armenia all’Eurovision Song Contest 2023. La ragazza compone e scrive le sue canzoni da quando aveva 15 anni.

Chi è Brunette, la cantante che rappresenta l’Armenia all’Eurovision 2023

Brunette ha 22 anni ed è nata il 27 maggio 2001 a Erevan, la più popolosa città dell’Armenia. All’anagrafe la cantante si chiama Elen Yeremyan. Fin dall’età di quattro anni iniziò a cantare, esibendosi in diversi concorsi canori dedicati ai bambini.

A 18 anni, nel settembre 2019, ha debuttato con il brano Love the Way You Feel, realizzato in collaborazione con l’organizzazione no-profit Nvak Foundation. Da qui il suo enorme successo nel panorama musicale armeno.

Successivamente si è trasferita in America per completare gli studi ed è ritornata a far musica in Armenia nel 2022. Nel febbraio 2022 ha pubblicato i singoli Smoke Break e Gisher e, in un secondo momento, anche il brano soul Bac kapuyt achqerd nel giugno dello stesso anno. Membro del gruppo En Aghjiknery, con cui ha realizzato Menq, spesso si esibisce anche con i Project12.

Nel dicembre 2022 è stata invitata come giudice al Junior Eurovision Song Contest ad Erevan. Il 1º febbraio 2023 l’emittente radiotelevisiva armena ARMTV l’ha selezionata come rappresentante nazionale per l’Eurovision Song Contest 2023.

Il brano Future Lover

Future Lover è la canzone che Brunette interpreterà alla kermesse canora di Liverpool ed è uscita il 15 marzo 2023. Oltre ad esserne interprete, la cantante è anche l’autrice del brano.

La canzone è dedicata all’amore e, in particolare, l’artista descrive come vorrebbe fosse il suo amato e cosa le piacerebbe fare con lui, dichiarando anche che però è presente solamente nei suoi sogni. Il testo è in inglese anche se nella parte finale ha alcune strofe scritte in armeno.