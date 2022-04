Bruce Willis è celebre un attore statunitense di 67 anni. Ha recitato in numerosi film di successo, come Pulp Fiction e Armageddon, ma ha raggiunto il successo con Die Hard – Trappola di cristallo nel 1988. Volto delle pellicole action, è stato legato alla collega Demi Moore per dieci anni, e si è poi risposato con una modella britannica. Recentemente ha dichiarato di ritirarsi dalle scene cinematografiche per via di una feroce malattia. Chi è Bruce Willis oggi? Tutto sulla vita privata dell’attore.