Bruce Willis è diventato nonno: è nata la figlia di Rumer

Bruce Willis è diventato nonno insieme a Demi Moore. È nata Louetta, figlia di Rumer Willis, un arrivo che ha riempito di gioia tutta la famiglia che sta attraversando un periodo molto difficile.

Rumer e il compagno, il musicista Derek Richard Thomas, hanno condiviso la notizia dell’arrivo della loro bambina, Louetta Isley Thomas Willis, attraverso i social. A corredo della foto che ritrae la neonata nata il 18 aprile con un parto in casa, la neo mamma ha scritto: «Pure Magic». Tanti i commenti di auguri alla coppia di neo genitori da parte dei familiari e di tanti vip. Primi fra tutti le parole della nonna Demi Moore («Puro amore per questo uccellino») e quelle della seconda moglie dell’attore Bruce Willis, Emma Heming, che ha scritto: «Oh mio dio, la amiamo così tanto».

Felicissime anche le sorelle della neo mamma. Tallulah ha commentato: «Ciao mio piccolo petalo. Ti amerò ogni momento di ogni giorno! Le tue stravaganti zie sono ossessionate da te». A questi post si sono aggiunti anche gli auguri, tra gli altri, di Melanie Griffith, Alyssa Milano e Christie Brinkley.

Una gioia infinita dopo la scoperta della malattia dell’attore

Una bella notizia per la famiglia, che in questo periodo sta affrontando la malattia di Bruce Willis. L’attore è infatti affetto da demenza frontotemporale (FTD), che comporta problemi di comportamento e linguaggio. L’ex moglie Demi e la sua seconda moglie Emma qualche mese fa avevano dichiarato congiuntamente: «Come famiglia, volevamo cogliere l’occasione per ringraziarvi tutti per l’amore e la compassione che avete riversato per Bruce negli ultimi 10 mesi. Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera del 2022, le sue condizioni sono progredite e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD). Sfortunatamente, le difficoltà di comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare. Anche se questo è doloroso, è un sollievo avere finalmente una diagnosi chiara».