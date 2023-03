Bruce Willis, la moglie ai paparazzi: «Non avvicinatevi troppo a mio marito, è malato»

La moglie di Bruce Willis ha voluto lanciare un appello contro i paparazzi. Infatti, ha esortato questi ultimi a rimanere lontano dal marito perché è malato ed ha bisogno di pace nella sua vita.

L’appello della moglie di Bruce Willis ai paparazzi

Emma Heming Willis, la moglie di Bruce Willis, ha fatto un appello su Instagram, invogliando i paparazzi e i giornalisti di gossip a rimanere lontani da suo marito. Nella fattispecie, la donna ha detto: «Mi rivolgo ai fotografi, ai cameraman che cercano sempre di ottenere immagini esclusive di mio marito, per piacere mantenete la distanza. So che è il vostro lavoro ma rispettatela». L’appello arriva dopo che l’attore, che ormai soffre di demenza, è stato immortalato nel suo tempo libero in compagnia di amici e conoscenti che cercavano di aiutarlo durante la sua routine. Emma ha poi continuato dicendo: «Per piacere non urlate, non chiedetegli come sta o qualunque cosa, non fate troppi rumore. Lasciategli il suo spazio. Permettete che chi lo sta accompagnando da qualche parte, possa farlo in estrema sicurezza». Un appello educato e gentile che in molti utenti hanno apprezzato sinceramente.

La malattia dell’attore

Il prossimo 19 marzo Bruce Willis compirà 68 anni. Circa un anno fa la famiglia dell’attore annunciò al mondo che soffriva di afasia, una malattia neurologica che gli impedisce di riconoscere le persone e di comunicare in modo chiaro. Nell’ultimo periodo poi, questa condizione è peggiorata sempre di più ed ormai l’attore soffre di demenza. Non a caso, nelle ultime settimane la madre di Bruce Willis ha raccontato di come non essere sicura che il figlio la riconosca ancora, visto il suo attuale stato di salute. La moglie dell’attore ha approfittato del suo appello sui social per chiedere ad altre persone che soffrono di questa malattia consigli per poter aiutare ulteriormente il marito.