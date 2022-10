Bruce Willis non ha venduto i diritti sulla sua faccia a una società di deepfake

Bruce Willis, che ha dato l’addio alle scene a causa di seri problemi di salute, potrà continuare a recitare, seppur non esattamente in prima persona. Il divo di Hollywood ha infatti ceduto i diritti della sua immagine a una società specializzata in deepfake, tecnologia che consente di combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video o immagini originali. Questa la notizia circolata negli scorsi giorni, doppia perché nessun attore ha finora compiuto una mossa del genere. Ebbene, tramite il suo agente Willis ha smentito tutto.

La smentita da parte dell’agente

L’agente di Bruce Willis ha smentito le notizie secondo cui la star del cinema avrebbe venduto i diritti sulla sua faccia. «Nessuna partnership o accordo» con la compagnia Deepcake, ha dichiarato l’agente. E una smentita (sebbene parziale) è arrivata anche dalla stessa società: Willis, ha spiegato un rappresentante, «non poteva vendere i diritti della sua immagine a nessuno, perché sono suoi e rimangono di default». L’attore ha già collaborato in passato con l’azienda russa Deepcake, per la precisione nel 2021, per la realizzazione di uno spot della compagnia telefonica MegaFon.

Cosa è l’afasia, la malattia di cui soffre

Star di numerosi film di successo, come Die Hard, Pulp Fiction, Il sesto senso e Armageddon, il 67enne Bruce Willis ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione a marzo, dopo che gli è stata diagnosticata l’afasia, grave disturbo del linguaggio che mina la capacità di comprensione, ma anche quella di esprimersi verbalmente, leggere e scrivere. E dunque anche recitare. “Malattia silenziosa”, l’afasia si manifesta di solito dopo un ictus o un trauma cranico, responsabili di danni alle aree cerebrali responsabili del linguaggio. Ma può insorgere anche a seguito di una patologia neurodegenerativa, come l’Alzheimer.