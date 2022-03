Bruce Willis, da Die Hard alla perdita di memoria

Bruce Willis, celebre star di Hollywood che ha all’attivo decine di film d’azione di successo, starebbe combattendo contro la perdita di memoria. A lanciare l’allarme è stata la versione neozelandese dell’Herald, che ha confermato quelle indiscrezioni che si rincorrono da tempo. Secondo il giornale, infatti, starebbe forzando i ritmi di lavoro, accettando ogni tipo di ruolo, soprattutto b-movie e pellicole d’azione che non passano dal cinema ma vanno direttamente sulle piattaforme video. L’obiettivo sarebbe di guadagnare il più possibile in vista di un ritiro per motivi di salute.

Bruce Willis: le indiscrezioni sulla presunta perdita di memoria

L’attore di Die Hard sta davvero perdendo la memoria? Il primo a parlarne è stato il magazine OK!, che già lo scorso anno aveva rivelato la presunta malattia di Bruce Willis. La notizia ha poi rapidamente fatto il giro del mondo tramite i social, tanto da generare molti dibattiti tra i fan. L’Herald ha ripreso ora la questione, citando anche le parole del regista Matt Eskandari, intervenuto tra i commenti al video The Bruce Willis Fake Movie Factory. Eskandari ha scritto: «Lo conosco in prima persona perché l’ho diretto in quattro film. È una situazione triste vedere una leggenda come Bruce che si deteriora proprio davanti ai tuoi occhi. L’ho visto mentre lavoravo con lui negli ultimi anni».

Bruce Willis re dei Razzie Awards

E intanto le critiche per i film recenti in cui è stato protagonista fioccano. Bruce Willis è riuscito nell’impresa di avere addirittura un’intera categoria tutta per sé ai celebri Razzie Awards. Gli organizzatori dei premi satirici che ogni anno vengono assegnati ai film peggiori della stagione cinematografica, hanno deciso che non bastava un singolo premio per il protagonista di Die Hard. E così hanno deciso di fondare la categoria speciale Peggiore interpretazione di Bruce Willis in un film del 2021. Otto i film in lizza, in cui Bruce dovrà battere… Bruce. Si tratta di American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death e Survive the Game.