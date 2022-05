Bruce Springsteen torna in tour: tre date in Italia nel 2023

Ora è ufficiale: Bruce Springsteen torna in tour. Il Boss ha annunciato la nuova serie di concerti per il 2023 con tre date in Italia. La voce circolava già da diversi giorni, ma a confermare i rumors è giunto proprio un annuncio ufficiale sui canali social dell’artista. «Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i lealissimi fan», ha dichiarato Springsteen. «Ci vediamo là fuori». La rockstar americana sarà al Parco Urbano Bassani di Ferrara il 18 maggio e tre giorni dopo a Roma per un live al Circo Massimo. Infine, tornerà nel nostro Paese il 25 luglio all’Autodromo di Monza che chiuderà il tour. Biglietti in vendita, per le prime due date, a partire da giovedì 26 maggio alle ore 10. Per quanto riguarda il live brianzolo invece occorrerà aspettare martedì prossimo, il 31 maggio.

Il nuovo tour di Bruce Springsteen dopo la rinuncia per i live del 2022

L’annuncio era nell’aria, dato che qualche settimana fa Bruce Springsteen aveva lanciato la bomba su nuovi concerti. «Stiamo pianificando un tour insieme», aveva dichiarato l’artista. «Arriveremo, saremo presto in giro». I fan dovranno però aspettare un anno, dato che il Boss non tornerà sul palco prima dell’estate 2023. Nessuna data per quest’anno, vista la decisione di Springsteen di annullare i piani per la situazione incerta dovuta al Covid-19 in Europa. «Non ero abbastanza sicuro», ha spiegato la rockstar. «Non volevo far correre rischi al pubblico, quindi ho preferito rimandare. Torneremo molto presto».

Il «pretty soon» (molto presto) si è finalmente concretizzato in un nuovo calendario di live, che partirà da Barcellona il 28 aprile 2023 e si concluderà, appunto, a Monza il 25 luglio dello stesso anno. Nel mezzo tappe in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera e Scandinavia. Ancora nulla in merito al Nord America, anche se come confermano fonti ufficiali, il Boss dovrebbe suonare negli States a febbraio nei palazzetti e ad agosto negli stadi. Il nuovo tour arriverà a sei anni di distanza dal precedente, il River Tour iniziato nel 2016. L’ultima esibizione dal vivo di Bruce Springsteen con la E-Street Band risale invece al 2020, quando suonarono al Saturday Night Live americano una versione live di Letter To You.

Prezzi e settori dei biglietti per le tre date italiane

I biglietti per le date italiane di Bruce Springsteen saranno disponibili online su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Promoter sarà Barley Arts, che sul proprio sito ufficiale ha comunicato anche i dettagli di prezzo. Giovedì 26 maggio aprirà infatti alle ore 10 la prevendita generale per Ferrara e Roma, mentre per Monza occorrerà aspettare martedì 31. Ogni account potrà acquistare un massimo di quattro biglietti, che saranno nominali, per data. Domani 25 maggio invece ci sarà una prevendita speciale per chi possiede un voucher di uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni o cancellazioni per colpa della pandemia. Ecco di seguito i prezzi ufficiali delle tre date in base al settore.

Giovedì 18 Maggio 2023

Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani

Biglietti (posto unico in piedi)

Pit A: € 130,00 + prev.

Pit B: € 110,00 + prev.

Pit C: € 100,00 + prev.

Pit D Destra: € 85,00 + prev.

Pit D Sinistra: € 85,00 + prev.

Domenica 21 Maggio 2023

Roma, Circo Massimo

Biglietti (posto unico in piedi)

Pit: € 130,00 + prev.

Posto unico: € 100,00 + prev.

Martedì 25 Luglio 2023

Monza, Autodromo Nazionale di Monza / Prato della Gerascia

Biglietti (posto unico in piedi)

Pit A: € 130,00 + prev.

Pit B1: € 100,00 + prev.

Pit B2: € 100,00 + prev.

Pit C1: € 85,00 + prev.

Pit C2: € 85,00 + prev.