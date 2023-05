Bruce Springsteen caduto sul palco durante il concerto ad Amsterdam: il video

Due giorni fa (venerdì 27 maggio) Bruce Springsteen ha fatto un passo falso (letteralmente) sul palco di un suo concerto ad Amsterdam che gli è costato una figuraccia di fronte ai migliaia di spettatori accorsi per assistere al suo evento presso la Johan Cruiyff Arena. Ecco cos’è successo.

Bruce Springsteen caduto sul palco ad Amsterdam

Un piccolo inconveniente momentaneo, per quanto imbarazzante, che non ha per fortuna avuto particolari conseguenze sulla salute fisica dell’artista statunitense. Nel corso del suo concerto, il cantante si è infatti avvicinato al pubblico sul proscenio, per poi tornare indietro di pochi passi sul palco principale. Il problema è che Springsteen, che in quel momento aveva in mano anche la sua chitarra, non si è evidentemente reso conto di uno scalino, sul quale è clamorosamente inciampato.

L’artista è così crollato malamente a terra, fingendo per qualche secondo di rotolare dal dolore – tutto questo mentre il pubblico assisteva alla scena con un po’ di comprensiva apprensione. Ad ogni modo, l’epic fail non ha per fortuna impedito al concerto di proseguire. Bruce è infatti stato prontamente aiutato dai suoi colleghi musicisti a rialzarsi e, come se nulla fosse successo, ha ripreso stoicamente a cantare.

La clip dell’accaduto è immediatamente finita su TikTok, dove è diventata virale nel giro di poche ore. Ecco il video.

Bruce Springsteen took a nasty fall during a concert in Amsterdam on Saturday but was able to finish the rest of the concert. pic.twitter.com/bFXxwzGl9M — CONSEQUENCE (@consequence) May 28, 2023

Bruce Springsteen e le polemiche sul concerto a Ferrara

Non si placano, nel frattempo, le polemiche legate al recente live che l’artista americano ha tenuto a Ferrara qualche giorno fa a pochissimi giorni dalla tremenda alluvione che ha colpito l’Emilia- Romagna. Ebbene, il chitarrista Stevie Van Zandt, anche conosciuto come Little Steven, ha risposto così su Twitter a chi aveva attaccato il cantante per aver deciso di non cancellare il concerto: «Non ne sapevamo niente. Tutto ciò che abbiamo sentito è che i lavoratori hanno dovuto fare gli straordinari perché il luogo era una grande pozza di fango a causa della pioggia. Questo era tutto».