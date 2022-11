Bruce Lee sarebbe morto per una disfunzione renale

Bruce Lee, attore e leggenda delle arti marziali, morì in circostanze misteriose a Hong Kong nel luglio del 1973, a nemmeno 33 anni. All’epoca i medici stabilirono che la causa del decesso potesse essere attribuita a un edema celebrale. Ebbene, uno studio pubblicato nel numero di dicembre del Clinical Kidney Journal afferma di aver finalmente risolto il giallo della sua prematura scomparsa, avvenuta «per una forma specifica di disfunzione renale, ossia l’incapacità di espellere abbastanza acqua».

La spiegazione degli specialisti che hanno condotto lo studio

Secondo gli specialisti spagnoli dei reni che hanno condotto lo studio “Who killed Bruce Lee? The hyponatraemia hypothesis”, l’attore probabilmente è morto per iponatriemia (o iposodiemia), disturbo elettrolitico in cui la concentrazione del sodio nel plasma è più bassa del normale, che può essere causata dall’avere troppa acqua nel corpo: «Ipotizziamo che sia morto per una forma specifica di disfunzione renale: l’incapacità di espellere acqua a sufficienza per mantenere l’omeostasi. Questo può portare a iponatremia, edema cerebrale e morte entro poche ore se l’eccessiva assunzione di acqua non è accompagnata dall’escrezione del liquido nelle urine».

Oltre la versione ufficiale, le tante ipotesi sulla prematura morte

Dall’avvelenamento da parte della mafia cinese, alla vendetta di un’amante, passando per infarto, reazione allergica all’aspirina che aveva preso per l’emicrania e omicidio voluto dall’agente Raymond Chow: molto si è favoleggiato sulla prematura scomparsa di Bruce Lee. La versione ufficiale dell’edema cerebrale non aveva mai trovato una spiegazione scientificamente convincente. Almeno finora: lo studio conferma l’edema cerebrale, come conseguenza di un’altra patologia: «Il fatto che siamo costituiti per il 60 per cento da acqua non ci protegge dalle conseguenze potenzialmente letali di bere acqua a una velocità superiore a quella che i nostri reni possono espellere». In parole povere, Bruce Lee beveva molta acqua, ma il suo organismo non era in grado di espellerla con l’urina.