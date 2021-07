Il 20 luglio 1973 moriva a soli 33 anni Bruce Lee, attore, sceneggiatore, produttore cinematografico e regista nato a San Francisco da genitori di Hong Kong. Fondatore del Jeet Kune Do, un’arte marziale non tradizionale, è diventato famoso nel 1971 come protagonista del film Il furore della Cina colpisce ancora. Quello, però, fu solo l’ultimo capitolo di una carriera iniziata ad appena sei anni. Fino al 1960 partecipò infatti a 20 produzioni hongkongesi, prima di ottenere una piccola parte negli Stati Uniti nella serie tivù Batman di William Dozier. Fondò, quindi, una casa di produzione, e il suo lavoro ha cambiato il modo in cui le arti marziali sarebbero state rappresentate sul piccolo e sul grande schermo. Dal 1993 ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles, a Hong Kong c’è una sua statua commemorativa e nel Foshan, in Cina, dal 2002 esiste un parco a tema in suo onore. Tag43 vi augura il buongiorno con il combattimento tra l’attore e il cestista Kareem Abdul-Jabbar in L’ultimo combattimento di Chen, pellicola pubblicata postuma nel 1978.