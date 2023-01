Infortunio Brozovic, salta Inter-Napoli: il comunicato sulle condizioni

Marcelo Brozovic salta Inter-Napoli, il big match di Serie A in programma giovedì 4 gennaio alle ore 20:45. Il centrocampista, ritornato dal Qatar dopo aver disputato un ottimo Mondiale, resterà fermo ai box e non potrà aiutare i nerazzurri.

Il comunicato dell’Inter per l’infortunio di Marcelo Brozovic

Tegola Brozovic per Simone Inzaghi e l’Inter in vista della grande partita contro la capolista della Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti. L’Inter oggi ha dovuto annunciare sul suo sito ufficiale lo stop del centrocampista croato, pedina fondamentale per la squadra di Milano.

Sul sito ufficiale si legge infatti: «Marcelo Brozovic si è sottoposto quest’oggi a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni». Dunque, nessuna speranza di vedere il calciatore in campo questa settimana, anzi, il centrocampista dovrebbe saltare anche la partita contro il Monza.

Le nuove strategie di Inzaghi

Ora per Inzaghi, allenatore dell’Inter, le cose si complicano. Il tecnico sta già pensando a chi inserire in cabina di regia del suo centrocampo per poter vincere la partita contro il Napoli o almeno portare a casa un risultato positivo. Secondo le ultime indiscrezioni, in cabina di regia dovrebbe esserci Hakan Calhanoglu, arretrato rispetto al suo solito ruolo avanzato. Come mezz’ali invece, dovrebbero partire titolari Barella e Mkhitaryan.

Novità anche in attacco. In attesa del rientro a pieno organico di Lautaro Martinez, fresco campione del mondo con l’Argentina, Simone Inzaghi dovrebbe puntare sul tandem formato da due prime punte, vale a dire Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Per quest’ultimo si tratta di un test importante, visto che ha saltato quasi l’intera prima parte del campionato a causa di un infortunio.