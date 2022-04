Brooklyn stasera 27 aprile su Rai1: trama, cast e curiosità del film

Nuovo appuntamento con i film del ciclo “Donne straordinarie”. Stasera 27 aprile, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda Brooklyn, film del 2015 di John Crowley con Saoirse Ronan. La trama segue la storia di una giovane ragazza irlandese di nome Eilis che, non vedendo futuro in patria, decide di tentare la sorte approdando negli Stati Uniti. Qui però ambientarsi sarà molto difficile. Nel cast anche Jim Broadbent, Domhnall Gleeson ed Emory Cohen. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Brooklyn, trama e cast del film stasera 27 aprile 2022 su Rai1

Irlanda, 1952. Eilis Lacey (Saoirse Ronan) vive ancora nel suo piccolo paese natale con la madre (Fiona Glascott) e la sorella (Jane Brennan). Nonostante lavori come impiegata di un negozio di paese, fatica a trovare un posto nella società che le garantisca un futuro e per questo decide, su consiglio della famiglia, di emigrare negli Stati Uniti. Raggiunge così Brooklyn dove consegue il diploma da contabile e si innamora di Tony Fiorello (Emory Cohen), idraulico italoamericano che sposa in gran segreto.

Un giorno il nuovo idillio si spezza per la tragica morte della sorella in Irlanda che costringe Eilis a tornare a casa. Qui ritrova i vecchi amici di un tempo e improvvisamente sembra poter ottenere tutto quanto le era mancato prima della partenza. Le viene offerto il posto di lavoro della sorella, la gente la apprezza per il suo coraggio e in più si invaghisce di Jim Farrell (Domhnall Gleeson), ricco rampollo nobiliare che le chiede la mano. Con il cuore diviso in due, la ragazza scopre ben presto che è impossibile portare avanti due vite parallele e si trova costretta a scegliere un posto in cui vivere per sempre.

Brooklyn, qualche curiosità sul film stasera 27 aprile 2022 su Rai1

Il film con Saoirse Ronan non vanta una sceneggiatura originale, ma è adattamento per il cinema dell’omonimo romanzo di Com Toibin, edito in Italia da Einaudi. Lo scrittore irlandese vanta anche un cameo nel film, dato che recita nei panni di un passeggero della nave che conduce Eilis a New York. Apprezzato dalla critica, il film ha ottenuto tre nomination ai premi Oscar del 2016, tra cui la più ambita per la categoria “Miglior Film”. Saoirse Ronan è stata candidata come “Miglior attrice protagonista” sia agli Oscar sia ai Golden Globe, ma non vinse nessuna delle due statuette.