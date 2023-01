Brooke Shields: «Sono stata violentata quando avevo 20 anni»

Brooke Shields ha rivelato di essere stata stuprata. Lo ha raccontato in Pretty Baby: Brooke Shields, documentario presentato in anteprima al Sundance Film Festival, ossia l’evento dedicato al cinema indipendente più importante del mondo, tornato in presenza a Park City, in Utah, dopo due anni. L’aggressione, spiega l’attrice senza rivelare il nome dello stupratore, è avvenuta all’inizio della sua carriera a Hollywood, quando aveva 20 anni.

Il racconto della violenza sessuale subita quando aveva 20 anni

L’attrice americana ha raccontato di aver incontrato l’uomo, che conosceva, poco dopo essersi diplomata al college. Credendo che si trattasse di un semplice incontro di lavoro per discutere della sua partecipazione a un casting per un nuovo film, lo aveva raggiunto il albergo, convinta che da lì l’uomo avrebbe chiamato un taxi per lei. Invece, dopo essere andato in bagno, l’aggressore ne uscì nudo. E la violentò. «Avevo paura di soffocare o qualcosa del genere», racconta l’attrice ricordando di «non aver lottato molto» perché «assolutamente congelata» e impegnata solo a «sopravvivere e venirne fuori». Dopo l’aggressione, Brooke Shields ricorda di aver telefonato a un amico che lavorava nella sicurezza, il quale sentendola sotto choc le fece prendere coscienza di essere stata vittima di stupro.

Nel documentario la sessualizzazione della modella e attrice bambina

L’attrice non aveva mai parlato pubblicamente della violenza subita. La rivelazione è uno dei tanti momenti forti del documentario, che uscirà in due parti sulla piattaforma di streaming Hulu. In particolare, la prima sezione è dedicata all’intensa sessualizzazione a cui Brooke Shields è stata sottoposta fin dalla più tenera età. Modella bambina, a dieci anni apparve nuda in un servizio fotografico. A 12 recitò da protagonista in Pretty Baby, interpretando il ruolo di una bambina che si guadagna da vivere prostituendosi in un bordello. Il film che la rese celebre fu però senza dubbio Laguna blu del 1980, che includeva scene di nudo con Christopher Atkins sull’isola deserta, con lei ancora adolescente. Dopo una pausa dedicata agli studi, con laurea a Princeton, Shields tornò a Hollywood alla ricerca di nuovi ruoli e fu a quel puntò che incontrò il suo stupratore.