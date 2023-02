Broken City stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Corruzione e ingiustizia permeano New York in Broken City, film del 2013 in onda stasera 9 febbraio alle 21.25 su Rai2. La trama si concentra su un ex poliziotto della Grande Mela che ha perso il suo distintivo dopo aver ucciso un violentatore seriale. Oggi si guadagna da vivere come detective privato, ma presto sopraggiunge un caso che potrebbe riabilitarne il nome. Nel cast Mark Wahlberg, Catherine Zeta Jones e Russell Crowe. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

Broken City, trama e cast del film stasera 9 febbraio 2023 su Rai2

Protagonista del film è Billy Taggart (Mark Wahlberg), ex poliziotto di New York oggi senza distintivo. Pur vantando una carriera encomiabile, anni prima si è fatto coinvolgere troppo da un caso, tanto da arrivare ad uccidere Mickey Tavarez, violentatore seriale di giovani ragazze. Assolto per legittima difesa, ha dovuto lasciare le forze dell’ordine, tanto da ripiegare come investigatore privato. Sette anni dopo le vicende, vive con la fidanzata Natalie Barrow (Natalie Martinez), ma mantiene ancora dei rapporti con gli ex colleghi.

Un giorno, in sindaco della Grande Mela Nicholas Hostetler (Russell Crowe) gli offre l’opportunità di riavere il suo distintivo, a patto di svolgere un lavoro per lui. Il primo cittadino è convinto che sua moglie Cathleen (Catherine Zeta Jones) lo tradisca e che una fuga di notizie possa metterlo in cattiva luce. Assolda dunque Billy per indagini discrete, intimandogli di informarlo su ogni sviluppo. Taggart si imbatte però molto presto in un mondo di corruzione e ingiustizia che ha ormai invaso tutto il dipartimento di polizia. Un virus che ha contagiato anche lo stesso sindaco Hostetler, che nasconde diversi scheletri nell’armadio.

Broken City, 5 curiosità sul film stasera 9 febbraio 2023 su Rai2

Broken City, il primo lavoro da solista di Hughes

Allen Hughes, regista e produttore del film, è qui al suo primo lavoro senza il fratello Albert. I due hanno diretto assieme, fra gli altri, La vera storia di Jack lo squartatore con Johnny Depp e Codice Genesi con Denzel Washington.

Broken City, la difficile genesi della sceneggiatura

Sbarcato in sala nel 2013, il film ha però una genesi molto più lunga e intricata. La sceneggiatura nacque infatti già nel 2008, ma non ha trovato subito fortuna fra i produttori. Per questo finì persino nel celebre “Development Hell”, ossia un immaginario inferno per i copioni che rischiano di non vedere mai la luce.

Broken City, il curioso 2013 di Mark Wahlberg

Il 2013 è stato un anno abbastanza produttivo per Mark Wahlberg. La star di Hollywood ha recitato in ben quattro film di successo, interpretando altrettanti ruoli diversi. Oltre che poliziotto per Broken City è stato criminale in Cani sciolti con Washington, bodybuilder in Pain & Gain con The Rock e militare in Lone Surivor.

Broken City, la colonna sonora del film

Autore della colonna sonora è Atticus Ross, premio Oscar nel 2010 per la soundtrack di The Social Network con Trent Reznor. Nella sua lunga carriera, il produttore ha realizzato musiche per numerosi film e serie tv. Fra gli ultimi lavori anche il sonoro di Bones and All, ultimo film di Luca Guadagnino con Chalamet.

Broken City, critica e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di 35 milioni di dollari, ne ha incassati appena 34 al botteghino internazionale di cui meno di 20 negli States (dati Box Office Mojo). Fredda anche la critica, come dimostra il 28 per cento di recensioni positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes a fronte di 155 recensioni. Leggermente più alto il gradimento del pubblico, che si assesta intorno al 40 per cento.