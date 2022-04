Il gallo di ceramica diventato uno dei simboli della guerra in Ucraina

Quanti simboli, dagli oggetti ai volti, ha già la guerra in Ucraina? Più di uno, sicuramente. L’ultimo è un gallo in ceramica, o meglio una brocca raffigurante questo animale, che è stata donata a Boris Johnson e Volodymyr Zelensky, nel corso della visita del premier britannico a Kiev. La prima di un leader di un Paese del G7 dall’inizio dell’attacco russo.

The stoic rooster on the surviving 🇺🇦kitchen cabinet in 🇷🇺-obliterated Borodyanka: created by Prokop Bidasiuk (b.1895), a prolific worker of the local ceramic factory in Vasylkiv. Created vases, dishes, toys, etc. His works are in display at the Nat’l Museum of Folk Applied Arts pic.twitter.com/05X3SoODqs

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 9, 2022