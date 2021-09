Britney Spears si sposa: l’annuncio su Instagram

Britney Spears sarebbe pronta a sposarsi. A darne l’annuncio è la stessa cantante attraverso il suo canale Instagram. Il fortunato fidanzato è il personal trainer Sam Ashgari, di 12 anni più giovane di lei. La Spears, regina del teen pop, compirà 40 anni il prossimo 2 dicembre. Per Britney Spears si tratterebbe del terzo matrimonio. Si tratta di un periodo particolarmente felice per la cantante, che sembra aver raggiunto un accordo con il padre, che ha annunciato di essere pronto a rinunciare al titolo di tutore legale dopo 13 anni.

Britney Spears si sposa: l’annuncio

La cantante ha usato il suo account Instagram mostrando l’anello con brillante che Ashgari le ha donato. Poche parole per commentare il video: «Non riesco a crederci» (anche se l’espressione usata è un po’ più colorita). Il filmato ha ottenuto oltre 2,5 milioni di like.

Britney Spears: la vita sentimentale

Dopo aver iniziato la sua carriera da superstar con il singolo “Baby one more time”, Britney Spears è stata legata a lungo sentimentalmente con Justin Bieber. L’attore e cantante, all’epoca leader della boy band NSYNC è stato suo compagno fino al 2003. Dopo pochi mesi, a gennaio del 2004, la Spears ha annunciato il matrimonio con l’amico d’infanzia Jason Allen Alexander. L’unione, celebrata a Las Vegas, venne annullata 55 ore dopo, con la cantante che venne dichiarata non in grado “di comprendere le sue azioni”. Il 18 settembre del 2004 Britney Spears ha sposta Kevin Federline, da cui ha avuto due figli, a distanza di un anno l’uno dall’altro. Il matrimonio finì il 7 novembre 2006, con il divorzio che venne ufficializzato a luglio del 2007.

Le vicende legali

In quel periodo Britney Spears perse il controllo sulla sua vita. Ebbe reazioni violente nei confronti dei fotografi che la tormentavano. E soprattutto compì il celeberrimo gesto di rasarsi completamente a zero. Nel 2008 il padre Jamie Spears assunse la tutela legale della figlia. Un ruolo che ancora ricopre, anche se nelle scorse settimane ha annunciato di essere pronto a farsi da parte. La Spears aveva dichiarato pubblicamente che il padre le impediva di avere una vita normale, togliendole perfino la possibilità di avere altri figli e costringendola a mantenere la spirale come metodo contraccettivo. Ora sembra che il padre sia disposto a farsi da parte, anche se c’è chi sostiene che per farlo abbia chiesto una “buonuscita” da due milioni di dollari.