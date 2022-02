Britney Spears, 15 milioni di dollari per l’autobiografia

«Devo cominciare dall’inizio?». Scriveva così, in un post su Instagram dello scorso gennaio, Britney Spears, che con la foto di una macchina da scrivere vintage annunciava l’idea di voler realizzare un libro. Quel progetto oggi è realtà grazie a un contratto multimilionario. La popstar autrice di hit come Baby one more time ha infatti firmato un accordo da 15 milioni di dollari con Simon & Schuster per pubblicare un suo libro di memorie. Secondo il New York Post, che ha riportato la notizia, la cantante racconterà la sua carriera e la sua vita, con particolare attenzione al padre che per anni ha esercitato la tutela su di lei.

Britney Spears, l’accordo è giunto dopo una guerra di offerte

I diritti per il primo libro di Britney Spears hanno scatenato una vera guerra aziendale fra gli editori, che hanno fatto di tutto pur di ottenere l’esclusiva. L’accordo multimilionario firmato dalla cantante risulta essere uno dei più alti della storia editoriale americana, secondo solo a quello che Barack e Michelle Obama firmarono nel 2017. In quell’occasione, l’ex coppia presidenziale aveva ottenuto addirittura 60 milioni di dollari, la cifra più alta mai registrata per un libro di saggistica.

Il libro racconterà l’intera vita, sia personale sia sul palcoscenico, dell’artista, che ha però già annunciato di volerne rivelare i lati più oscuri. Il nuovo progetto promette di essere un vero fulmine a ciel sereno, soprattutto se si dà credito alle dichiarazioni dell’ottobre 2021, quando l’artista scrisse su Instagram. «Signore abbi pietà delle anime della mia famiglia se mai dovessi concedere un’intervista». Il New York Post riporta che Britney avrebbe avuto l’idea di un libro a seguito della pubblicazione a gennaio di Things I Should Have Said (letteralmente “Ciò che avrei dovuto dire”) da parte di sua sorella minore Jamie Lynn. «Congratulazioni, autrice di best-seller», aveva commentato su Instagram Britney, scagliandosi poi ancora una volta contro la famiglia tramite insulti di vario genere. «Vorrei che il Signore scendesse sulla Terra per dimostrare che stai mentendo e guadagnando soldi su di me. Sei feccia».

LEGGI ANCHE: Britney Spears si sposa, ecco l’anello di fidanzamento da Sam Ashgari

La fine della tutela del padre e il dramma in un ospedale psichiatrico

Al centro del libro ci sarà dunque la tutela legale del padre James, che aveva ottenuto la custodia dei beni dell’artista nel 2008, durante il suo periodo più buio fra droghe e problemi alimentari. Il Tribunale statunitense infatti non reputò Britney nel pieno possesso delle capacità mentali e fisiche, necessitando così di un tutore. Dopo la disintossicazione, l’artista ha per anni chiesto al padre la revoca di tale atto, subendo sempre rifiuti. Per questo, fan e appassionati della sua musica si sono uniti nella sua lotta che ha portato fra i trend social l’hashtag #freebritney. Un caso che si è protratto per 13 anni, fino allo scorso settembre quando una sentenza della Corte Superiore di Los Angeles le ha finalmente dato ragione.

Di recente, l’artista ha anche dichiarato su Instagram di essere stata chiusa nel 2019 in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà. Come copertura, la famiglia avrebbe usato la scusa di un allontanamento dal palco, tra cui l’annullamento della residency Domination, per le delicate condizioni di salute del padre. «In quel centro c’era un’infermiera diversa ogni giorno che mi guardava mentre mi cambiavo», ha scritto la cantante. «Non avevo parola su nulla, quell’esperienza di quattro mesi ha amplificato la mia depressione a livello esponenziale».

Intanto, Britney Spears sarebbe al lavoro su nuova musica. «È solo un assaggio di quanto vedrete in futuro» ha postato l’artista sui social, mostrandosi durante un simpatico ballo. L’ultima apparizione musicale risale allo scorso anno, quando pubblicò il singolo Matches assieme ai Backstreet Boys. L’ultimo album, Glory, risale invece al 2016.