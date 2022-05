Britney Spears, l’annuncio: «Ho perso il bambino che aspettavo»

La notizia della gravidanza di Britney Spears aveva mandato in visibilio i suoi fan, che finalmente vedevano una star libera dal padre, pronta a sposarsi di nuovo e, addirittura, in dolce attesa. La cantante statunitense, però, ha appena annunciato su Instagram di aver perso il bambino che aspettava dal compagno, il personal trainer Sam Ashgari.

«È un momento devastante per ogni genitore. Forse avremmo dovuto aspettare il momento in cui saremmo stati più sicuri, ma eravamo così felici di annunciare la bella notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a provare ad allargare la nostra splendida famiglia», ha scritto Britney Spears su Instagram. «Siamo grati per tutto il vostro sostegno. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile. Grazie per tutto il vostro supporto».

Britney Spears, la fine della tutela legale del padre

Dopo tredici lunghi anni, Briteny Spears dallo scorso 30 settembre non è più sotto la conservatorship del padre Jamie, ovvero la tutela legale che ha permesso dal 2008 al 2021 al genitore di gestire il suo patrimonio e, in generale, di avere il totale controllo su ogni decisione. Con la fine della tutela paterna, la 40enne Britney ha tra le altre cose potuto firmare un accordo da15 milioni di dollari con Simon & Schuster per pubblicare un libro di memorie, in cui ovviamente questa vicenda troverà ampio spazio. Così come la permanenza in un ospedale psichiatrico nel 2019, rinchiusa dalla famiglia contro la sua volontà.

Briteny Spears, presto il terzo matrimonio

La “nuova vita” della popstar prevede anche altro: ovvero il terzo matrimonio, dopo quello brevissimo con Jason Allen Alexander e il secondo con Kevin Federline, insieme al quale ha avuto due figli. Dal 2016 Briteny Spears ha una relazione con il personal trainer di origini iraniane Sam Asghari, ormai promesso sposo.