Brindisi, la 14enne morta col Covid è stata uccisa da una miocardite fulminante

È morta una ragazzina di soli 14 anni a Brindisi a causa di una miocardite fulminante. I medici stanno cercando di capire attraverso ulteriori analisi se la miocardite è stata scatenata dal Covid oppure non è collegata alla malattia.

Le cause della morte della 14enne di Brindisi

Asia Benetti, si chiamava così la ragazza che ha perso la vita a Brindisi a soli 14 anni per colpa di una miocardite fulminante. La causa del decesso è stata confermata anche da Fulvio Moramarco primario del reparto di Pediatria di Brindisi: «Le uniche certezze che ora abbiamo è che la ragazza è deceduta per miocardite fulminante, ed aveva il tampone positivo al Covid. Ma non sappiamo se sia stato questo virus a innescare la miocardite. Era giunta in ospedale senza segni di coinvolgimento cardiaco, l’elettrocardiogramma era normale, così come gli enzimi cardiaci. La miocardite è insorta in maniera improvvisa e tempestosa dopo 24 ore dal ricovero».

Inoltre, il medico ha spiegato che la miocardite può essere un pericolo anche per i giovani: «Le cause sono varie, le più frequenti sono eziologiche, sono cioè forme virali, provocate anche da virus intestinali e influenzali. In alcuni casi anche dal Covid. Ma nel caso delle paziente abbiamo qualche dubbi, perché normalmente le miocarditi da Covid sono più lente e non fulminanti, a differenze di quelle classiche».

Il ricordo di Asia Benetti, morta a 14 anni

La salma di Asia è stata affidata alla famiglia che ha deciso il trasferimento nella città di origine, dove avverrà la sepoltura. Asia frequentava il primo anno al liceo artistico di Brindisi. Era entusiasta e gioiosa della nuova avventura a scuola e delle nuove amicizie. Era figlia unica, familiari e amici la descrivono come una ragazza amorevole e solare e piena di vita. La sua morte improvvisa è stata uno shock per tutte le persone che la conoscevano.