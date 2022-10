Brindisi, fa domanda per diventare bidella nel 1985 e viene assunta nel 2022

Marcella Primiceri, 58enne di Mesagne in provincia di Brindisi, è stata chiamata per svolgere il ruolo di bidella in un istituto scolastico. Nulla di anormale, a parte il fatto che la signora ha fatto domanda per diventare bidella nel 1985 e solo ora, a quasi 40 anni di distanza, ha ottenuto questa posizione lavorativa.

La bidella che è stata assunta dopo 40 anni

Marcella ha raccontato la sua esperienza al sito Fanpage. Ha espresso gioia e anche stupore quando ha saputo della sua assunzione come bidella grazie ad alcune amiche di sua sorella che le dovevano parlare in modo «urgente». Le sue parole a questo riguardo sono state: «Quando mi ha chiamato mi ha riferito che ero nella graduatoria Ata (il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali – n.d.r.). come collaboratrice scolastica. All’inizio credevo mi stesse prendendo in giro ma poi mi ha messo in contatto con il sindacato».

La gioia della neo-bidella non si è fermata anche quando ha ottenuto il nuovo impiego: «Nonostante sia oltre un mese che ho assunto il nuovo incarico ancora non mi sembra vero. È stata una grande emozione, un sogno che non pensavo che avrei mai potuto realizzare».

Il trasferimento in Germania e ora il rientro in Italia

Marcella Primiceri ha raccontato che qualche anno fa si era trasferita in Germania per trovare opportunità lavorative. Voleva assicurare un futuro migliore anche alla sua famiglia ma ora è stata contentissima di essere ritornata in Italia. Infatti ha detto: «La Germania ti offre tante opportunità ma la qualità della vita non è la stessa. Mi è mancato soprattutto il calore della gente».

La bidella ha affermato anche che ora può godersi appieno la familiarità e il calore delle persone, cosa che «in Germania non c’è». Certo, ha dovuto attendere, ma finalmente la storia lavorativa di Marcella ha avuto un lieto fine.