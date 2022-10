Brindisi, 15enne va al Pronto Soccorso col mal di testa: morta poco dopo

Non ce l’ha fatta M.C.: si era presentata a Brindisi la 15enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino. Avvertiva uno strano mal di testa. I fatti risalirebbero allo scorso 20 ottobre. La ragazza è stata dimessa, ma poi i sintomi si sono aggravati ed è tornata all’ospedale. A questo punto è stata inviata al reparto di Pediatria, poi a quello di Neoruchirurgia. Qui è stata operata d’urgenza il 25 ottobre. Secondo l’Asl locale, l’intervento era riuscito, ma c’erano state poco dopo delle complicazioni. Infatti, si era presentato un ascesso cerebrale (il secondo dopo quello operato). La ragazza era poi deceduta 48 ore dopo l’operazione ieri, 27 ottobre.

Brindisi, 15enne al Pronto Soccorso: l’adolescente muore dopo mal di testa

Per la vicenda di Brindisi della 15enne arrivata al Pronto Soccorso del Perrino e poi morta in seguito all’operazione avvenuta alcuni giorni dopo sono partite le indagini. Infatti, l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi non ha rilasciato dichiarazioni, mentre gli inquirenti sarebbero arrivati ieri all’ospedale. I genitori della giovane avevano sporto denuncia alla Sezione volanti della questura di Brindisi. La procura ha richiesto anche l’autopsia, per cui la salma è nella disponibilità dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti hanno anche sequestrato la cartella clinica.

«Te lo prometto con tutte le mie forze, avrai giustizia piccola mia» ha scritto la madre sui social. Anche un’amica di famiglia ha commentato la vicenda. «Non doveva andare così, la vita è ingiusta, riposa in pace piccola» si legge sui social. «Un dolore indescrivibile, non si può» commenta un’altra amica della famiglia.

È il secondo caso

La vicenda della 15enne non sarebbe l’unica a Brindisi. Infatti, a inizio ottobre, un’altra ragazza – di 14 anni – era venuta a mancare per una miocardite fulminante. Anche lei sarebbe stata ricoverata nello stesso ospedale. A quanto si apprende, la miocardite sarebbe stata causata da una disfunzione a diversi organi.

Questa ragazza era di Ostuni ed era arrivata con vomito, febbre e positiva al Covid-19.