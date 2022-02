Pechino 2022, Brignone bronzo nella combinata alpina: 16esima medaglia italiana

Arriva anche la 16 esima medaglia per la spedizione azzurra a Pechino. Per l’Italia, in quanto a numero di podi, è la seconda Olimpiade più vincente di sempre, meglio solo a Lillehammer 1994, dove in totale furono venti. Qui ci sono ancora un paio di giorni di gare per migliorare il bottino, anche se eguagliare l’edizione norvegese rimane difficile. L’ultimo capolavoro, comunque, porta la firma di Federica Brignone, bronzo nella combinata alpina, composta da discesa e slalom. Davanti a lei, le due svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. Ancora una volta fuori, invece, la statunitense Mikaela Shiffrin. Era lei la favorita per l’oro, complice una buona prova in discesa, corsa con gli sci di Sofia Goggia. Fuori anche Nicol Delago, Marta Bassino ed Elena Curtoni, che aveva abbandonato la gara già durante la prima manche. Brignone, invece, l’aveva chiusa all’ottavo posto provvisorio, salvo poi dare luogo a un’importante rimonta nella prova successiva. Che l’aveva portata addirittura al primo posto provvisorio. Nessuna illusione comunque. Credo non basterà per l’oro, aveva commentato a caldo. Rivelandosi, purtroppo, profeta. Poco male, i suoi giochi rimangono molto positivi. Brignone, infatti, aveva già vinto l’argento nello slalom Gigante.

The #Bronze medal goes to Federica Brignone in the women’s #AlpineSkiing combined slalom. This is the first-ever women’s Alpine combined medal for Italy!#Beijing2022 pic.twitter.com/TnCbQMdOJt — Olympics (@Olympics) February 17, 2022

Federica Brignone e la polemica con Sofia Goggia

Di lei si è parlato per i successi sportivi ma anche per una contrapposizione all’altra regina dello sci azzurro, Sofia Goggia. Le due non sono in ottimi rapporti e a gettare benzina sul fuoco nelle ultime ore era sta la madre di Brignone, Maria Rosa Quario, a sua volta ex nazionale, che aveva messo in dubbio la gravità dell’infortunio di Goggia. Parole a cui Brignone ha preferito non dare seguito: «Se voglio fare bene il mio lavoro devo rimanere concentrata. Non spendere energie sentendo o dicendo qualcosa, aveva replicato ai giornalisti». Un modus operandi che evidentemente ha dato i suoi frutti.