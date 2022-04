Brigitte Trogneux, chi è la moglie di Emmanuel Macron?

Brigitte Trogneux è la moglie di Emmanuel Macron, nonché first lady all’Eliseo da cinque anni, periodo durante il quale il marito è stato presidente della repubblica francese. Ma chi è Brigitte Trogneux? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Brigitte Trogneux?

Brigitte Trogneux è nata 13 aprile 1953 ad Amiens, Francia, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ad oggi ha dunque 68 anni, ventiquattro in più di Macron. Ex professoressa di francese e grande amante del teatro e di letteratura, ha conosciuto il presidente quando lui aveva solo 15 anni e lei insegnava al liceo della Providence di Amiens. In quegli anni, Emmanuel Macron era il suo allievo prediletto al laboratorio teatrale e da lì i due hanno iniziato a conoscersi e frequentarsi.

In un intervista rilasciata al giornalista Arthur Berdah di Le Figaro il presidente ha rimarcato come alla fine lui si fidi ciecamente solo di lei, l‘unica persona che ascolta con attenzione nei momenti di crisi. “In cinque anni di presidenza la differenza d’età fra lei e me si è ridotta” ha commentato il presidente uscente.

Ex marito e figli

Prima di Emmanuel Macron, Brigitte Trogneux ha amato il suo primo marito André-Louis Auzière, che era un impiegato di banca. Dal matrimonio avuto con André-Louis Auzière sono nati tre figli: Sébastien (1975), Laurence (1977) e Tiphaine (1984) rispettivamente ingegnere, cardiologa e avvocata. Brigitte è anche nonna di sette nipoti.

L’amore con Emmanuel Macron

Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux si sono conosciuti tra i banchi di scuola nel 1993 quando Emmanuel Macron studiava nel liceo dove invece insegnava Brigitte.

La famiglia di lui, che all’inizio si è opposta alla relazione, ha costretto Macron a cambiare istituto, nel tentativo di rompere il legame con la professoressa. Tuttavia, la relazione tra i due è andata avanti, tanto che, una volta raggiunta la maggiore età, Macron ha ufficializzato il rapporto con Brigitte Trogneux, che ha dunque divorziato dal marito. Il 20 ottobre 2007 Emmanuel Macron e Brigitte si sono sposati e lei è stata la nona first lady della quinta repubblica francese.