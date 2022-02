Brigitte Macron transgender, per la fake news a processo due donne

Dovranno comparire davanti al tribunale giudiziario di Parigi due donne che, nell’autunno 2021, hanno fatto circolare sul web la bufala secondo cui la Première Dame di Francia, Brigitte Macron, sarebbe una donna transgender. Una prima udienza è stata fissata per il 15 giugno precisano fonti citate da France Presse.

Monsieur Jean Trogneux et Mme Simone Trogneux née Pujol n’ont jamais eu un enfant nommé Brigitte Trogneux. Brigitte Macron, qui es-tu en réalité ? Où est passé Jean-Michel Trogneux, ce garçon qui te ressemble comme deux gouttes d’eau ? #JeanMichel77ans #JeanMichelTrogneux pic.twitter.com/SnKHDCAM16 — Omwanawintché🦁🇬🇦 #Ali_Bongo_Est_Mort (@AliBongoEstMor) February 11, 2022

Brigitte Macron transgender, secondo la bufala si chiamerebbe Jean-Michel Trogneux

La fake news di Brigitte Macron transessuale era stata fatta circolare con il principale intento di destabilizzare il marito Emmanuel, anche in vista delle elezioni presidenziali di aprile. Secondo la bufala diffusa su Internet, Brigitte Macron sarebbe una donna transgender, nata uomo, e il suo nome di nascita sarebbe Jean-Michel Trogneux, prendendo spunto dal suo nome completo dal suo cognome da nubile che è, appunto, Trogneux.

Brigitte Macron transgender, la Première Dame spesso oggetto di attacchi

Come riporta Liberation, su Twitter altri social, dallo scorso 7 novembre, sono oltre 57 mila i messaggi pubblicati con l’hashtag #JeanMichelTrogneux. La bufala è stata condivisa, in particolare, «da profili ostili a Macron, di ambienti vicini all’estrema destra, antivax o scettici riguardo al Covid», precisa il giornale. Non è certo la prima volta che la Première Dame è oggetto di attacchi, ma di solito erano legati al fisico o all’età: messa ad esempio a confronto con altre First Lady come Melania Trump, è stata spesso derisa sul web e criticata fin dall’inizio per l’age gap con il marito Emmanuel, più giovane di 24 anni.

Brigitte Macron transgender, in passato voci sull’omosessualità di Emmanuel

Durante la campagna presidenziale del 2017, Emmanuel Macron fu oggetto di voci su una sua presunta relazione omosessuale con l’allora presidente di Radio France, Mathieu Gallet. Voci che il diretto interessato liquidò con una battuta durante un incontro elettorale a Parigi, a pochi mesi dal suo trionfo all’Eliseo: «Non ero io, era il mio ologramma».