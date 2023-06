Brigate e passamontagna: cosa ha detto davvero Beppe Grillo al corteo M5s

Stanno facendo discutere molto le parole di Beppe Grillo, cofondatore del Movimento 5 stelle che ieri, sul palco di Roma, nel suo discorso ha messo insieme «brigate» e «passamontagna», invitando i cittadini a reagire, scatenando le reazioni di maggioranza e parte dell’opposizione. «Fare politica e fare spettacolo sono due cose ben diverse soprattutto se lo show non fa ridere», ha twittato Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd: ieri la segretaria Elly Schlein era in piazza insieme a Giuseppe Conte.

Cosa ha detto Beppe Grillo

«Le parole di Grillo sono gravissime, richiamano tempi bui», ha affermato la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. «Invocare le Brigate mi fa scorrere un brivido lungo la schiena, evocare gli incappucciati mi fa venire i sudori freddi», ha detto il senatore della Lega Roberto Calderoli.«Schlein, Conte e Grillo, che incita alla violenza, invitando la popolazione a costituire le ‘brigate di cittadinanza’ e a mettere il passamontagna, tutti insieme appassionatamente. Questa è la sinistra che vorrebbe guidare il Paese, ma che per il momento sobilla», ha tuonato Licia Ronzulli di Forza Italia.

Invocare passamontagna e violenza in piazza è gravissimo e rischioso. Oltrechè indegno in un Paese, come l’Italia, drammaticamente colpito nei decenni passati. Mi chiedo cosa pensi delle parole di Grillo Giuseppe Conte. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 17, 2023

In realtà, ecco cosa ha detto Grillo: «Volete il leader, ma siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate. Reagite!». Tornato sul palco del Movimento 5 Stelle, Grillo ha incitato i suoi lanciando la battaglia del reddito universale contro quella che sarà, secondo il fondatore pentastellato, «la pandemia dell’intelligenza artificiale».

Conte: «Parole strumentalizzate»

«Ventimila persone sfilano a Roma con il Movimento 5 stelle per gridare “Basta vite precarie”. Ventimila protagonisti, 20 mila cittadini provenienti da ogni angolo di Italia che hanno ascoltato la voce di chi non arriva a fine mese, di chi vive di precarietà nella totale indifferenza del Governo. Eppure non si è voluto dare credito a questa straordinaria mobilitazione, a questa gente che ha portato in piazza la prima, vera manifestazione contro il Governo Meloni», ha dichiarato Conte. «I media mainstream hanno provato a ignorare la piazza di Roma, strumentalizzando una frase del discorso tenuto da Beppe Grillo sul palco di chiusura. Una frase estrapolata dal suo contesto e criminalizzata perché, accarezzando il gusto del paradosso, incitava i presenti a indossare il passamontagna per compiere non già azioni violente, bensì pacifiche e utili per la propria comunità».