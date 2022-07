Bridgerton, in arrivo un romanzo prequel basato sulla serie spin-off

Lo spin-off di Bridgerton diventerà un libro. Dopo gli adattamenti dei romanzi di Julia Quinn, per la prima volta sarà la serie a ispirare un nuovo volume. La stesura sarà opera della stessa Quinn e di Shonda Rhimes, showrunner del progetto su Netflix. Atteso in concomitanza con l’arrivo delle nuove puntate, si concentrerà sull’ascesa al trono della regina Carlotta e le principali tappe del suo regno al fianco di Giorgio III. La pubblicazione sarà opera di Avon Books, editore della saga principale, mentre ancora non ci sono novità per l’uscita italiana.

Bridgerton, le anticipazioni del romanzo prequel sulla regina Carlotta

Il nuovo romanzo nell’universo di Bridgerton racconterà l’ascesa al trono di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz, consorte di re Giorgio III. La trama si soffermerà proprio sul matrimonio con il sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. Carlotta è entrata nella storia in quanto seconda consorte più longeva della storia britannica, superata solo dal principe Filippo. Rimase al fianco del marito dall’8 settembre 1761, data delle nozze, fino alla sua morte il 17 novembre 1818. Un totale di oltre 57 anni, durante i quali si distinse come promotrice delle belle arti, tanto da incontrare personaggi illustri come Bach e Mozart. «È un personaggio storicamente sottovalutato ma affascinante», ha detto Lyssa Keuch, editrice di Quinn per Avon Books. «Questo romanzo aiuterà i fan della serie a scoprila e amarla molto di più».

Entusiasta anche la stessa autrice Quinn, che non ha nascosto la sua emozione all’Hollywood Reporter. «Portare Bridgerton dal libro allo schermo è stato per me incredibile», ha dichiarato la donna. «Il percorso inverso è ancor più eccitante e sono felicissima di poter scrivere di Carlotta». Quinn ha poi elogiato il lavoro di Golda Roshuevel, interprete della regina britannica nella serie Netflix. «Ne ha fatto un brillante ritratto, i fan che leggeranno il libro lo adoreranno anche grazie a lei». L’uscita è attesa in concomitanza con lo spin-off di otto puntate su Netflix, prevista entro il 2022. La trama partirà dal matrimonio fra Carlotta e Giorgio III, spiegando in che modo abbia innescato una grande storia d’amore e un cambiamento sociale a corte. Nel cast della serie ci saranno Adjoa Andoh e Ruth Gemmell, che riprenderanno i ruoli di Lady Agatha Danbury e Lady Violet Bridgerton.

Cosa sappiamo sulla terza stagione della serie

Bridgerton tornerà con una terza e una quarta stagione. Sono già in corso le riprese in Inghilterra, come ha confermato un post su Instagram di Nicola Coughlan, volto di Penelope Featherington. La trama ruoterà attorno alla storia d’amore tra la donna e Colin Bridgerton, che avrà ancora il volto di Luke Newton. Sarà dunque l’adattamento del quarto romanzo della serie letteraria, uscito in Italia con il titolo di Un uomo da conquistare per Mondadori. La stessa Coughlan ha dichiarato come gli eventi potrebbero seguire lo schema narrativo della prima stagione, raccontando un amore travolgente e passionale piuttosto che un rapporto a lenta combustione. «Non ho letto la sceneggiatura, ma credo che questa sia la visione più attendibile».

Le terza stagione di Bridgerton porterà con sé però due interessanti novità. Innanzitutto il recasting di un personaggio. Francesca Bridgerton avrà infatti il volto di Hannah Dodd (Anatomia di uno scandalo) che prenderà il posto di Ruby Stokes passata a un altro progetto. In arrivo anche un nuovo membro nella produzione, che accoglierà lo showrunner Jess Brownell, già autore di Scandal. «Abbiamo deciso di concentrarci su Penelope e Colin per una serie di motivi», ha anticipato a Variety. «Vogliamo spingere in avanti la loro storia ora, sfruttando anche la presenza di due attori eccezionali come Nicola e Luke». Intanto diversi rumors suggeriscono un potenziale ritorno di Regè-Jean Page nei panni del Duca di Hastings, assente nella seconda stagione. Il Sun ha detto che l’attore sarebbe in trattative per riprendere il ruolo.