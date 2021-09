S’intitolerà Il Moro il primo cortometraggio scritto e diretto da Daphne Di Cinto, attrice, scrittrice e regista afro-italiana apparsa nella serie tivù di Netflix Bridgerton come la giovane madre del Duca di Hastings. Con questo lavoro Di Cinto sta cercando di riportare ancora una volta in vita la storia di un nobile nero – in questo caso della famiglia fiorentina dei Medici – dimenticato dalla storia.

La storia de Il Moro

Il Moro è un dramma in costume ambientato durante il Rinascimento italiano ed è basato sulla vita di Alessandro de’ Medici, signore di Firenze dal 1523 al 1527 e dal 1530 al 1532, e infine primo duca della Repubblica Fiorentina dal 1532 fino alla morte. «Ho scoperto la sua storia per caso», ha dichiarato la regista al Guardian, «mentre stavo conducendo una ricerca per un altro progetto. Sarò onesta l’ho scoperto in uno di quegli articoli dal titolo Dieci persone nella storia che non sapevi fossero nere. E sono rimasta sbalordita. Non avevo mai saputo del suo passato e nemmeno la gente sembrava conoscerlo. Ho sentito fortemente che la sua storia meritava attenzione tanto quanto altri afropei meritano una rappresentazione nella nostra storia». Alessandro, soprannominato il Moro (il Moro) per via della carnagione olivastra, era figlio illegittimo di Lorenzo II de’ Medici, nipote del Magnifico. Molti però ritenevano che sia in realtà fosse figlio naturale del cardinale Giulio de’ Medici, il futuro papa Clemente VII. La Di Cinto avvalora l’ipotesi che Alessandro fosse nato da una serva mulatta di casa Medici anche se questa teoria è stata messa in dubbio dagli storici. «Trovo così divertente che dopo aver dato alla luce fittiziamente il duca nero più famoso in circolazione», ha concluso Di Cinto alludendo alla sua partecipazione a Bridgerton, «in un certo senso farò da madre a quest’altro duca nero raccontando la sua storia». Il cortometraggio, girato anche a Dozza, nel Bolognese, dura 20 minuti ed è attualmente nel circuito dei festival cinematografici.