Bridgerton 2, ecco quando esce su Netflix

Quando esce Bridgerton 2? È la domanda che molti fan della serie targata Netflix si pongono in questo periodo. Non si dovrà attendere ancora molto, però, per conoscere il prosieguo delle vicende dell’elegante Daphne, commentate dalla misteriosa Lady Whistledown.

Cresce sempre di più l’attesa per i nuovi episodi della serie targata Netflix. La casa di produzione e distribuzione ha svelato al pubblico quando metterà in streming la seconda stagione del seguitissimo Bridgerton.

Ormai è soltanto questione di poche settimane: le nuove puntate saranno rilasciate il 25 marzo 2022, anche in Italia. Faranno dunque ritorno in primavera i protagonisti della serie che hanno tenuto incollati allo schermo tantissimi spettatori in tutto il mondo.

Regé-Jean Page non tornerà nella seconda stagione

L’interprete del duca di Hastings Regé-Jean Page aveva detto a OprahMag.com, a proposito di un sequel di Bridgerton: “Tornerei sicuramente, perché no? Penso che ci siano molte belle storie da raccontare ancora. Ci sono tanti personaggi e ognuno di questi personaggi ha cugini, zii e cani, e penso che alle persone piaccia esplorare tutti questi dettagli“.

Purtroppo però cattive notizie per i suoi fan. Netflix e Lady Whistledown hanno riferito che l’interprete di Simon Basset non tornerà nella seconda stagione. Il suo contratto, ha spiegato a Variety, era per una sola stagione, la prima. “È stato un piacere e un privilegio! È stato un onore far parte di questa famiglia, sia sullo schermo che fuori. L’amore è grande e continuerà a crescere“, ha commentato l’attore sui social

Secondo indiscrezioni rivelate da The Hollywood Reporter, rimanere fuori da Bridgerton sarebbe stata però volontà proprio dell’attore. Page avrebbe rifiutato una generosa offerta (50mila dollari a episodio), per concentrarsi sulla sua carriera cinematografica. Altre voci, tuttavia non confermate, parlano di un suo probabile ritorno come guest star.