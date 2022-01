Briatore innocente dopo 12 anni: non frodò il Fisco con lo yacht

Si chiude con l’assoluzione il processo per evasione fiscale che da anni vede protagonista Flavio Briatore e altre tre persone. L’imprenditore è stato assolto dalla corte d’appello di Genova, così come gli altri tre indagati, «perché il fatto non costituisce reato». Si tratta di un processo per evasione sull’Iva di oltre 3 milioni e per l’attività di charter, legata all’ormai celebre yacht Force Blue, sequestrato nel 2010 a largo di La Spezia. Oltre all’assoluzione, la corte ha revocato la confisca del gigantesca imbarcazione, che però è stata venduta all’asta già un anno fa, al prezzo di 7 milioni di euro.

Assolto Briatore, ma il Force Blue venduto all’asta un anno fa

Dopo il sequestro nel 2010 e una vicenda che dura da ormai 12 anni, passata per ogni grado d’appello, Flavio Briatore viene assolto. La Cassazione prima e la procura generale poi avevano chiesto l’assoluzione dell’imprenditore, originariamente condannato a 18 mesi, e la revoca della confisca dello yacht della discordia. Ora Briatore è assolto, ma il mezzo è stato venduto all’asta prima della fine del processo. Ad aggiudicarsi la gigantesca imbarcazione è stato Bernie Ecclestone, ex patron di Formula 1. La cifra? 7 milioni di euro, contro i 20 ci valore stimato.

L’avvocato di Briatore: «Inaccettabile si sia venduto lo yacht»

«Inaccettabile si sia venduto lo yacht prima delle sentenza definitiva», ha dichiarato Massimo Pelliccio, avvocato di Flavio Briatore. Il difensore ha sottolineato che adesso «l’armatore e Briatore hanno diritto a un adeguato ristoro». La vendita di un anno fa è stata decisa dalla corte d’appello, per scongiurare un’eventuale degrado del Force Blue. Il maxi yacht, il 78esimo più grande al mondo, è passato a Ecclestone ma ora la confisca è stata revocata. Pelliccio, inoltre, ha parlato di «una sentenza che rende giustizia. Questo è un processo che dopo 12 anni vede un’assoluzione definitiva, assoluzione che era evidente fin dall’inizio».