Bressanone, incendio in un hotel: morta una donna

Tragedia a Bressanone, il tetto di un hotel è stato divorato dalle fiamme e l’incendio che ne è scaturito ha fatto anche una vittima. In queste ore, gli agenti stanno cercando di indagare sull’accaduto, per scoprire cosa ha causato l’incendio e soprattutto se la natura di questo fenomeno è dolosa.

L’incendio in hotel a Bressanone che è costato la vita a una donna

Incubo a Bressanone, dove a causa di un incendio divampato sul tetto di una struttura turistica una donna è morta. Il tutto è successo intorno alle ore 8 quando il personale dell’albergo ha percepito il rogo chiamando immediatamente i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell’Acquarena per ristabilire il tetto dell’albergo Cavallino d’Oro, completamente in fiamme. I pompieri intervenuti sul luogo erano tantissimi, solo così hanno potuto domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, incluse le persone che si trovavano all’interno della struttura al momento dell’incendio.

In questa operazione di salvataggio si registra una sola vittima in tutto l’albergo, una donna di 83 anni che è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco. Le autorità hanno dichiarato che per la donna non c’è stato niente da fare, sono stati inutili i soccorsi.

Chi è la vittima di questa tragedia avvenuta a Bressanone

La vittima dell’incendio, è stata identificata come una donna di 82 anni, la quale non era una cliente, ma un componente della famiglia proprietaria dell’albergo. Il corpo della donna è stato trovato dai vigili del fuoco in un piano alto dell’edificio, il piano confinava con il tetto in fiamme.

Secondo una prima analisi delle autorità, il decesso con ogni probabilità, è avvenuto per intossicazione da fumo. Questo anche perché le condizioni del corpo della vittima non presentavano ustioni. Come da prassi verrà effettuata un’autopsia per confermare quale sia stata la vera causa del decesso.