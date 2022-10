Brescia, reati informatici: scoperto furto di milioni di credenziali

Grazie a una collaborazione tra la Procura di Brescia, la Guardia di Finanza della città e l’FBI, è stata fermata una serie di reati informatici. Infatti, le indagini hanno portato alla luce una rete di cyber-criminali che rubava, violava e vendeva le credenziali di milioni di utenti del web in Italia. Il principale «architetto» di tale rete è stato fermato ma le indagini continuano per limitare i danni.

L’indagine della Procura di Brescia in collaborazione con gli FBI

Una rete sviluppata in ogni angolo che ha rubato milioni di credenziali informatiche e le ha utilizzate per commettere reati informatici. È questo il quadro che è emerso dopo l’indagine svolta dalla Procura di Brescia in collaborazione con l’FBI. Le indagini svolte hanno identificato più di 50 milioni di credenziali univoche e forme di identificazione prelevate da tutto il mondo e risulta che tra questi dati ci siano circa 4 milioni di email. In Olanda un 26enne ucraino è stato fermato dalla polizia perché ritenuto il responsabile principale nell’attività illecita. Il tutto si sarebbe svolto con Raccoon Infostealer un malware usato per ottenere i dati personali degli utenti colpiti, comprese le credenziali di accesso, le informazioni finanziarie e altri record personali.

Il 26enne ucraino che ha gestito il malware Raccoon Infostealer, è accusato di aver commesso diversi reati informatici, frodi telematiche e riciclaggio di denaro, inoltre è in attesa di estradizione negli Stati Uniti. Le autorità statunitensi, tenuto conto della preziosa assistenza prestata nel territorio italiano, hanno ringraziato il Ministero della Giustizia italiano, la Procura della Repubblica di Brescia e il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza.

I trend di reati informatici in Italia

I reati informatici stanno crescendo in Italia. Infatti, l’Osservatorio Cyber di Crif e la Micro Trend hanno scoperto che nel mirino degli hacker al primo posto c’è l’Italia. Nel 2022, il nostro Paese ha segnalato più di 780mila alert relativi a dati presenti nel dark web, registrando un aumento del 44,1%.

Secondo la ricerca, i dati che vengono prelevati agli utenti italiani sono credenziali email, numero di telefono e il dominio email.