Chi è Brendan Fraser, miglior attore protagonista agli Oscar 2023

Brendan Fraser è nato il 3 dicembre 1968 a Indianapolis. Ha vissuto a fine anni ’90 un grandissimo successo per poi cadere nel dimenticatoio a causa di una controversia con la Hollywood Foreign Press Association, dopo che l’attore aveva dichiarato pubblicamente di essere stato molestato da Philip Berk, all’epoca presidente proprio della HFPA. Questo evento lo ha portato ad allontanarsi da Hollywoord causandogli uno stress post traumatico e una conseguente depressione, dovuta anche al divorzio con la moglie Afton Smith nel 2008.

Brendan Fraser e i grandi successi: dalla Mummia a George re della giungla…?

Per l’attore il successo arriva dopo una serie di pellicole più piccole come Scuola d’Onore, in cui recita con Matt Damon, e Airheads – Una band da lanciare. È il 1997 che, infatti, segna il momento in cui l’attore riesce ad arrivare al grande pubblico grazie a George re della giungla…?, una pellicola ironica per tutta la famiglia in cui Fraser interpreta un novello Tarzan.

L’immagina collettiva, però, lo ricorda principalmente per il kolossal La Mummia, accanto a Rachel Weisz, dove l’attore interpreta un avventuriero alla ricerca del magnifico tesoro di Imhotep, scatenandone le sue ire.

Il ritorno sul grande schermo con The Whale

È grazie a Darren Aronofsky, regista de Il cigno nero, che Brendan Fraser torna al cinema con The Whale, una pellicola emozionante presentata con grande successo durante la scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Qui l’attore interpreta un professore la cui vita, compresa la relazione con la figlia, è compromessa a causa dell’obesità. Con questo ruolo, dopo aver vinto i Critics Choice Awards e il SAG, l’attore conquista la sua prima statuetta durante la 95esima edizione degli Oscar. Durante il discorso di accettazione del premio, Fraser ha ringraziato Aronofsky per averlo salvato e avergli lanciato un salvagente nel momento più difficile dandogli il ruolo da protagonista in The Whale.

Le molestie subite e la dieta che gli fece perdere la memoria

Tra gli episodi che hanno segnato la sua vita e la sua carriera è da citare, come anticipato, la molestia sessuale subita nel 2003 quando Philip Berk, ex presidente dell’associazione che organizza i Golden Globe, lo aveva palpeggiato durante un evento mondano. L’attore rese pubblico l’accaduto solo nel 2018, ma l’impatto che ebbe nella sua vita privata e cinematografica fu devastante. Nel 2007 divorziò dall’attrice Afton Smith, con cui ebbe tre figli, e all’inizio degli anni Dieci uscì dai radar hollywoodiani. Un periodo in cui Fraser è entrato in una profonda depressione, anche per colpa di una drastica dieta che «gli aveva fatto perdere la memoria» e a cui aveva contribuito anche la morte della madre. Ora, a distanza di anni, la rivincita.