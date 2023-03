Brave ragazze stasera su Rai1: trama, cast, storia vera e curiosità

Michela Andreozzi dirige un cast principalmente al femminile per Brave ragazze, action comedy del 2019 in onda stasera 22 marzo alle 21.25 su Rai1. Ispirato a eventi realmente accaduti, racconta la storia di quattro donne che organizzano una rapina in banca per far voltare le loro vite. La situazione si complica soprattutto quando un valido commissario di polizia si mette sulle loro tracce. Interpreti principali sono Ilenia Pastorelli, Ambra Angiolini, Serena Rossi e Luca Argentero. La visione sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Brave ragazze, trama e cast del film stasera 22 marzo 2023 su Rai1

La storia del film di Michela Andreozzi si svolge a Gaeta negli Anni ’80 e si concentra su quattro donne dal carattere diverso ma con un destino affine. Anna (Ambra Angiolini), figlia della portinaia di uno stabile e madre di due bambini, non ha un lavoro fisso. Il suo stipendio saltuario non le permette nulla, nemmeno di comprare un vestito per Carnevale ai suoi due figli. D’altro canto Maria (Serena Rossi) è una donna molto religiosa e timida, che deve sopportare ogni giorno violenze e soprusi di un marito alcolista. Infine ci sono Caterina (Silvia D’Amico) e Chicca (Ilenia Pastorelli), sorelle dal carattere completamente agli antipodi ma con il comune desiderio di andare altrove. La prima spera di frequentare l’università a Roma, la seconda sogna di raggiungere l’Inghilterra e amare liberamente una donna.

Ormai sul punto di arrendersi alle difficoltà della vita, le quattro si incontrano per caso in paese e trovano l’un l’altra un motivo per lottare. Soprattutto, si rendono conto che ormai non hanno più nulla da perdere, quindi mettono a punto un piano tanto complesso quanto rischioso. Decidono infatti di svaligiare la banca cittadina travestendosi da uomini per evitare di farsi riconoscere. Il colpo però è solo il punto di partenza per una serie di crimini e azioni spericolate che finiranno per attirare l’attenzione delle forze dell’ordine. Per indagare giunge il commissario Morandi (Luca Argentero) che, giunto a Gaeta, si trasferisce proprio nel palazzo dove la madre di Anna è portinaia. Nel cast anche Max Tortora, Stefania Sandrelli e la stessa regista Michela Andreozzi.

Brave ragazze, 5 curiosità sul film stasera 22 marzo 2023 su Rai1

Brave ragazze, la storia vera che ha ispirato il film

Come confermato dalla stessa regista Andreozzi, il film si ispira a una storia vera. Richiama infatti una serie di eventi verificatisi ad Avignone, in Francia, verso la fine degli Anni ’80. Cinque amiche e madri di famiglia fra i 20 e i 25 anni organizzarono rapine a mano armata per un totale di circa 300 mila franchi, pari oggi a 50 mila euro, fra il 1989 e il 1992 prima di essere arrestate. La loro storia attirò l’attenzione dei media, che le ribattezzarono «Amazzoni e mamme rapinatrici».

Brave ragazze, le location delle riprese

Per quanto riguarda le riprese, il cast ha girato gran parte delle scene a Gaeta, tra l’altro ambientazione principale della storia. La troupe ha però realizzato alcuni ciak anche a Roma e Fondi, in provincia di Latina. Quest’ultima ha “prestato” al film la Banca Popolare in Piazza Unità d’Italia e in passato aveva ospitato anche la serie L’amica geniale.

Brave ragazze, gli altri lavori della regista Andreozzi

Il film in onda stasera 22 marzo è il secondo lavoro da regista di Michela Andreozzi, quest’anno presenza fissa di Belve al fianco di Francesca Fagnani. L’attrice aveva diretto l’anno precedente Nove lune e mezza con protagonista Claudia Gerini. In seguito ha diretto anche Genitori Vs Influencer e Una gran voglia di vivere oltre ad alcuni episodi di Guida astrologica per cuori infranti.

Brave ragazze, le somiglianze con Non ci resta che il crimine

Il film di oggi ricorda molto da vicino un’altra action comedy italiana di successo. Richiama infatti Non ci resta che il crimine, film di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann e Marco Giallini, il cui successo ha dato vita a due ulteriori sequel. Anche in quel cast era presente Ilenia Pastorelli, fra le protagoniste stasera.

Brave ragazze, critica e incassi al botteghino

Il film ha ottenuto il plauso della critica, come dimostrano le due nomination ai Nastri d’Argento per Luca Argentero e Serena Rossi fra le performance in una commedia. Michela Andreozzi ha inoltre ricevuto il premio per la regia ai Filming Italy Best Movie Award. Al botteghino, secondo i dati Cinetel, Brave ragazze ha incassato circa 510 mila euro.