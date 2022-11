Brasile, uomo armato spara in due scuole: 3 morti

Tragedia in Brasile, sembrerebbe proprio che uno studente armato sia entrato in due scuole del paese e abbia sparato all’impazzata. Il suo comportamento criminale avrebbe provocato danni a diversi civili. Infatti, per ora si registrano 3 morti e ben 11 feriti, le autorità nel frattempo hanno fermato il ragazzo dopo che questo aveva tentato una disperata fuga.

L’attacco del giovane ragazzo in Brasile

Venerdì mattina un giovane studente armato ha fatto irruzione in due scuole e ha sparato senza alcuna pietà. Questo è ciò che è successo in Brasile, precisamente ad Aracruz, nello stato di Espirito Santo. Il ragazzo ha preso di mira due istituti: la scuola primaria e secondaria Bitti e la scuola Praia de Coqueiral.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza si vede il giovane che è entrato con il volto coperto e con addosso una mimetica, ha poi preso la pistola e ha sparato all’impazzata. Nella sparatoria 7 persone sono rimaste ferite mentre 2 sono morte, si tratta di due professori radunati in sala docenti. Il ragazzo è poi scappato e si è recato alla scuola Praia de Coqueiral. Qui ha sparato di nuovo, ferendo 4 persone e uccidendo uno studente.

L’arresto del colpevole

Le autorità del Brasile hanno cercato di fermare il ragazzo che nel frattempo si era dato alla fuga a bordo di un’auto gialla con la targa coperta. Tuttavia, la polizia militare ha fatto partire una caccia all’uomo, setacciando ogni angolo della zona. In poco tempo, le forze dell’ordine hanno individuato la sua posizione e lo hanno accerchiato, arrestandolo definitivamente.

Un portavoce della polizia locale ha poi chiarito la situazione: «L’attacco è opera di uno studente, un adolescente, che studia nel turno pomeridiano alla scuola Bitti. Sarebbe entrato nella scuola, prima nella sala professori e poi anche in altre stanze, con una pistola semiautomatica e diversi caricatori». Il portavoce ha rivelato che il ragazzo indossava anche un giubbotto antiproiettile.