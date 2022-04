Brasile, soldati si fingevano attivisti e diffondevano fake news sulla deforestazione: Meta li banna

Nascondersi dietro account falsi e fingersi ong per sminuire la gravità della deforestazione. È quello che è accaduto in Brasile dove Meta, proprietaria di Facebook, ha bannato una rete di profili legati a membri dell’esercito che attraverso identità fasulle diffondevano bufale.

Un network di profili falsi per diffondere fake news su disboscamento e ambiente

I commenti, pubblicati nel report trimestrale dell’azienda, rappresentano un rischio da non sottovalutare per la reputazione del presidente Jair Bolsonaro, noto per le sue opinioni scettiche in merito alla crisi ambientale. Tuttavia, sebbene si trattasse di soldati attivi, le indagini di Meta non sono riuscite ad accumulare sufficienti prove per stabilire se stessero eseguendo degli ordini o agendo in maniera del tutto indipendente. Come si legge sul Guardian, la compagnia ha spiegato che il network (non ben identificato e ancora oggetto di indagini interne) aveva dimensioni limitate, scarso engagement e una strategia social in evoluzione: attraverso una serie di account fake su Facebook e su Instagram si dedicava, inizialmente, a postare solo ed esclusivamente contenuti relativi alla riforma agraria e alla pandemia.

Focus che dal 2020 al 2021 il network ha cambiato, scegliendo di concentrarsi su clima e ambiente. «Nel 2021, hanno creato pagine in cui fingevano di essere organizzazioni e attivisti impegnati sul fronte delle battaglie per la tutela della foresta amazzonica brasiliana», ha sottolineato Meta nel suo resoconto, «pubblicavano articoli e post sul disboscamento, sostenendo non fosse poi così pericoloso come veniva detto e criticando duramente associazioni ambientaliste realmente esistenti perché coinvolte nelle operazioni di salvaguardia dell’Amazzonia». Capire chi fossero i bot è stato complicato ma, grazie all’apporto degli esperti, è stato possibile risalire dai link ai nominativi e, di seguito, arrivare a collegarli ai soldati.

Nessun cenno da Bolsonaro e dal suo staff

I vertici di Meta non hanno lasciato trapelare altro. In ogni caso, pare chiaro che l’iniziativa di censura, la prima in assoluto per quanto riguarda canali di informazione legati a temi ambientali, potrebbe aizzare gli attacchi di Bolsonaro contro i giganti del tech accusati dal presidente brasiliano di violare la libertà d’espressione, soffocando le voci radicali e controcorrente. Da parte sua, il capo di Stato e i suoi sostenitori, già in passato tacciati di aver sfruttato il web per dare spazio alla disinformazione politica, non si sono ancora difesi dalle accuse. E, contattati dai giornalisti, il portavoce di Bolsonaro e il ministro della Difesa si sono trincerati dietro un no comment.