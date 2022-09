Brasile, naufrago sopravvive 11 giorni alla deriva in un freezer

«Ho subito cominciato ad asciugare, ma il giorno dopo non c’era via d’uscita ed è affondata mi era rimasto solo il congelatore, dopo aver capito che galleggiava ho deciso di utilizzarlo come imbarcazione». Così il naufrago è sopravvissuto 11 giorni alla deriva in un freezer. La vicenda avviene in Brasile. L’uomo, Romualdo Macedo Rodrigues, era partito dal porto di Oiapoque, ad Amapà. Poi, l’imbarcazione di pesca su cui si trovava ha ceduto, complice il fatto che non fosse in buone condizioni al momento della partenza. Quando l’acqua è entrata, prima l’uomo ha cercato di toglierla, poi ha notato che il congelatore galleggiava. Così ha tentato una disperata via di fuga.

Naufrago si salva grazie al freezer, cosa è successo

Per 11 giorni, il brasiliano ha galleggiato in pieno Oceano Atlantico, senza avere la possibilità di scorgere terraferma. Alcuni marinai avevano notato uno strano oggetto che galleggiava e solo dopo si sono accorti che all’interno c’era un essere umano. Stanco e indebolito, il brasiliano ha raggiunto così il Suriname. Purtroppo, però, è stato arrestato per 16 giorni nella capitale Paramaribo. Il motivo? Era entrato illegalmente nel Paese senza documenti.

Una volta tornato in patria, l’uomo ha raccontato la sua vicenda a un’emittente brasiliana, la Domingo Espetacular. Così la storia ha fatto il giro del mondo, come una storia curiosa. Il salvataggio è stato ripreso con un cellulare e il video si è diffuso rapidamente sul Web.

Undici giorni di agonia prima dei soccorsi

L’uomo si è salvato grazie al congelatore, che era abbastanza grande da tenerlo seduto in mezzo all’oceano, ma l’esperienza è stata tutt’altro che piacevole. Dal video si evince che il brasiliano non era in grado di reggersi in piedi quando lo hanno trovato.

La notizia è approdata sul Web grazie al sito Uol. Il pescatore non avrebbe mai immaginato che l’imbarcazione cedesse e che il freezer diventasse una soluzione di fortuna.