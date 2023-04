Brasile, 25enne armato di accetta entra in un asilo nido e uccide 4 bambini

Tragedia a Blumenau, una città dello stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile. Un uomo è entrato in un asilo nido armato di accetta e ha ucciso quattro dei bambini presenti. Feriti anche altri quattro piccoli ospiti della struttura, di cui uno gravemente secondo quanto comunicato dalla Policia Militar. L’intera nazione è sotto choc.

Homem invade creche em Blumenau e mata 4 crianças e deixa outra em estado grave segundo informações da PM.

Segundo a imprensa de Blumenau ele foi preso com a ajuda de testemunhas que viram ele descendo de uma moto e pulando o muro da instituição. @CBNFloripa pic.twitter.com/TF9EIHH5jZ — Cristian Delosantos (@cdelosantos) April 5, 2023

Attacco all’asilo nido: l’assassino ha 25 anni

Il portale di notizie G1 ha reso noto che l’assassino è un ragazzo di 25 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il killer si sarebbe introdotto nelle prime ore del mattino nella struttura, un asilo nido privato chiamato Cantinho Bom Pastor, a Blumenau. Una volta dentro, avrebbe sfoderato un’accetta con cui ha colpito ripetutamente i presenti. Quattro le piccole vittime e altrettanti i bambini rimasti feriti, trasportati d’urgenza in ospedale all’arrivo della Policia Militar. Il giovane sarebbe poi fuggito per recarsi direttamente in commissariato, per consegnarsi spontaneamente alle autorità.

Il capo della polizia cerca i complici

L’intero stato di Santa Catarina, nel sud del Brasile, è sotto choc. Il capo della polizia Ulisses Gabriel ha richiamato più agenti possibili per indagare ulteriormente sulla vicenda. Nonostante il 25enne si sia consegnato spontaneamente, gli investigatori lo stanno interrogando per capire se ci sono eventuali altri complici per una strage che ha sconvolto la comunità. L’asilo nido è stato evacuato intorno alle 10 del mattino ora locale, tra la disperazione dei genitori, che una volta appreso degli attacchi si sono precipitati alla struttura per avere notizie dei figli. Si attendono notizie, inoltre, dai 4 bambini feriti. Uno sarebbe in condizioni molto gravi secondo le autorità.

Il cordoglio del presidente Lula

«Non c’è dolore più grande di quello di una famiglia che perde i propri figli o nipoti, ancor di più in un atto di violenza contro figli innocenti e indifesi», scrive su Twitter il presidente brasiliano Lula. «Le mie condoglianze e preghiere alle famiglie delle vittime e alla comunità di Blumenau di fronte alla mostruosità avvenuta al centro diurno Bom Pastor».