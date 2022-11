Brasile, Bolsonaro fa ricorso contro l’elezione di Lula

Jair Bolsonaro fa ricorso e infiamma il dibattito pubblico in Brasile. L’ex presidente non accetta la sconfitta elettorale maturata lo scorso 30 ottobre, quando a trionfare è stato Lula. Parla di voto truccato e addebita alle urne elettroniche ogni colpa della sua debacle, arrivata sul filo del rasoio. Il Tribunale Superiore Elettorale del Brasile ha così ricevuto il suo ricorso, con cui chiede l’annullamento del risultato. A sottoscrivere il documento ci sarebbe anche Valdemar Costa Neto, il presidente del partito di Bolsonaro, il Partito Liberale. Ma a rispondergli per primo è Alexander de Moraes, presidente del Tribunale Elettorale, che gli concede 24 ore per offrire prove concrete prima di respingere, in caso contrario, il ricorso.

Bolsonaro in silenzio per tre settimane

La notizia del ricorso di Bolsonaro contro la vittoria di Lula arriva dopo tre settimane di silenzio assoluto da parte del leader dell’estrema destra. L’ex presidente è stato criticato per non aver inviato al nuovo numero uno brasiliano le congratulazioni di rito, ma pare che gli uffici dei due stiano collaborando per lo scambio dei dossier urgenti. Intanto il Paese non vive un momento tranquillo. Centinaia di cittadini, sostenitori dell’estrema destra, si sono radunati davanti alle caserme dell’esercito per invocare l’intervento federale. Di fatto hanno chiesto un golpe, in sostegno dello stesso Bolsonaro.

Lula operato alle corde vocali

Intanto Lula sta vivendo un periodo molto intenso. Le sue prime settimane da presidente lo hanno visto impegnato prima alla Cop27 in Egitto e poi in Portogallo, dove ha incontrato il premier Antonio Costa. Poi, al rientro a San Paolo, si è sottoposto a un intervento alle corde vocali. Non si tratta della prima volta per Lula, che già anni fa si è operato per quello che si temeva fosse un tumore. Il nodulo è stato rimosso anche in questo caso senza complicazioni. Nel frattempo Bolsonaro ha preparato il ricorso e la folla in piazza è tornata ancora più agguerrita. E in tal senso la scelta dell’ex presidente di contestare l’elezione del rivale è come un vento che soffia sulla rivolta.