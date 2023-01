Brasile, supporter di Bolsonaro assaltano i palazzi del potere a Brasilia

Caos in Brasile. Il Palazzo del parlamento, quello del Presidente (Planalto) e la Corte suprema a Brasilia sono stati assaltati nel tardo pomeriggio dell’8 gennaio da centinaia di supporter dell’ex presidente Jair Bolsonaro. Scene di guerriglia che ricordano l’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021. I bolsonaristi, con indosso la maglia del Brasile e avvolti in bandiere verde-oro, sono riusciti a occupare il tetto dell’edificio del parlamento. Le forze dell’ordine stanno cercando di disperderli utilizzando gas lacrimogeni e urticanti. Dagli elicotteri la polizia sta sparando proiettili di gomma. Le truppe d’assalto starebbero per intervenire. Secondo O Globo i supporter di Bolsonaro stanno vandalizzando il palazzo. I video postati in rete mostrano persone che spaccano i seggi dell’aula e rompono vetri delle finestre.

#Brasile the #GolpeDeEstado will be televised pic.twitter.com/nUQjGnOWE6

Bolsonaro, sconfitto da Lula nel ballottaggio del 30 ottobre, ha lasciato il Paese alla fine dell’anno per raggiungere Mar-a-Lago, Florida. Da settimane i suoi supporter stanno organizzando sit in contro l’esito elettorale. Il ministro della Difesa, José Múcio Monteiro, quello della Giustizia, Flavio Dino, e il capo dell’Ufficio per la sicurezza istituzionale (GSI), generale Gonçalves Dias stanno seguendo gli attacchi. Dura la reazione del presidente del Senato brasiliano Rodrigo Pacheco che ha condannato gli «atti di terrorismo» di coloro che definisce golpisti. «Il Congresso non ha mai negato voce a chi vuole manifestare pacificamente. Ma non darà mai spazio a disordini, distruzioni e atti di vandalismo», ha dichiarato su Twitter Arthur Lira, presidente della Camera bassa del Congresso. «I responsabili di promuovere e favorire questo attacco alla democrazia brasiliana e ai suoi principali simboli devono essere identificati e puniti a norma di legge». Il presidente Ignazio Lula da Silva, che al momento si trova ad Araraquara, nello Stato di San Paolo, dove si era recato per visitare le zone colpite da una alluvione, ha firmato un decreto per l’intervento delle forze federali. «Tutti i vandali saranno individuati e puniti», ha ribadito.

Il presidente brasiliano ha puntato il dito contro la polizia militare del distretto di Brasilia che non sono state in grado di fermare l’assalto. Sui media intanto spuntano foto e video di poliziotti intenti a chiacchierare e farsi selfie con i ‘golpisti’. Lula ha poi garantito che verrà fatta chiarezza su chi ha finanziato l’assalto, evidentemente organizzato nei minimi dettagli.

Por @rodrigues_la : Após criminosos tomarem as sedes dos três poderes, em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que ocupava a secretaria de Segurança Pública do DF #CNNBrasil360 pic.twitter.com/nNELMmNsAn

Intanto arrivano le condanne della comunità internazionale. A partire dal presidente del Consiglio Ue Charles Michel. «Condanna assoluta dell’assalto alle istituzioni democratiche del Brasile. Pieno sostegno al Presidente Lula Da Silva, democraticamente eletto da milioni di brasiliani attraverso elezioni giuste e libere», ha scritto in un tweet. Mentre Alberto Fernandez, presidente dell’Argentina, parla senza mezzi termini di «tentato colpo di Stato».

My absolute condemnation of the assault on the democratic institutions of Brazil.

Full support for President @LulaOficial Da Silva, democratically elected by millions of Brazilians through fair and free elections.

— Charles Michel (@CharlesMichel) January 8, 2023